A pochi istanti dall’inizio della prima puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara è stata ripresa nel backstage proprio in quel preciso momento.

È stata, senza alcun dubbio, la regina indiscussa della serata, Wanda Nara. Tutti gli occhi erano concentrati su di lei ed, ovviamente, sulla sua smisurata bellezza. Con un lunghissimo ed incantevole vestito nero trasparente con una scollatura da togliere il fiato, la bellissima argentina ha completamento lasciato senza parole tutti il pubblico. Sia quello a casa che in studio, ovviamente. Tuttavia, ancora prima di iniziare la puntata e di incantare tutti con il suo fascino, la bellissima opinionista del reality è stata ‘beccata’ nel backstage del Grande Fratello Vip. Ebbene si. A pochi istanti dall’inizio del primo appuntamento, la moglie di Mauro Icardi è stata ripresa proprio in quel ‘particolare’ momento. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara nel backstage del Grande Fratello Vip: cosa stava facendo

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata davvero con il botto. Sono state davvero tantissime le cose accadute in diretta televisiva durante la prima puntata dello show. A partire dal crudele scherzo fatto ai danni di Michele Cucuzza. Fino al clamoroso colpo di scena per Pago. Ma non solo. Impossibile, infatti, non prendere in considerazione la smisurata bellezza che, ancora una volta, Wanda Nara ha sfoggiato i diretta televisiva. Siamo soliti ammirare il suo fascino a Tiki Taka o anche su Instagram, ma per la prima del GF Vip, l’argentina si è letteralmente superata. Non soltanto, infatti, la moglie di Mauro Icardi ha incanto i presenti in studio con il look sfoggiato, ma anche per il video che, pochissime ore fa, ha condiviso sul suo canale Instagram. Viene ripresa nel backstage del Grande Fratello Vip, Wanda Nara. E, nonostante sia chiaramente visibile la sua emozione, l’argentina riesce a mascherare la sua tensione con un favolosa passerella dietro le quinte.

Non è favolosa? Beh, ammettiamolo: decisamente si! Ancora una volta, la bellissima argentina ha saputo mostrare apertamente il suo fascino e la sua innata sensualità.

Mauro Icardi dietro le quinte del Grande Fratello Vip?

L’avventura di Wanda Nara al Grande Fratello Vip è finalmente iniziata. Ma avrà mai la possibilità di vedere suo marito Mauro dietro le quinte del programma. È proprio questa la domanda che l’inviata di Sologossip Martina Petrillo le ha fatto durante la conferenza stampa del reality tenutasi martedì a Roma. La risposta dell’argentina è stata molto precisa. Mauro, in questo ultimo periodo, è molto impegnato tra Champions League ed allenamenti, quindi la probabilità di vederlo dietro le quinte è molto scarsa. Ovviamente, però, non mancherà di mostrarle il suo affetto.