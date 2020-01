Grande Fratello Vip, Pupo e la frecciatina ‘bollente’ a Wanda Nara durante la prima puntata del reality: “Tu non ti sei fatta mancare nulla”; scopriamo cosa è successo.

È andata in onda ieri la prima attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di colpi di scena e di emozioni. Al timone della quarta edizione ‘vip’ del reality Alfonso Signorini, nelle inediti vesti di conduttore. Negli anni passati, infatti, Alfonso ha sempre fatto parte del cast del GF nel ruolo di opinionista. Un ruolo che, invece, quest’anno è stato affidato a una coppia del tutto inedita, formata da Pupo e Wanda Nara. Una coppia che promette scintille, fortemente voluta da Signorini. E, già durante la puntata di ieri, i due si sono punzecchiati ironicamente, dando vita a siparietti davvero esilaranti. Come quello a cui abbiamo assistito dopo la presentazione di Clizia Incorvaia, una delle concorrenti ufficiali di questa edizione. La giovane influencer è stata protagonista di una bufera mediatica, dopo le voci su un presunto tradimento al marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. È a questo punto che Wanda e Pupo parlano di ‘corna’: le frecciatine tra i due non mancano. Scopriamo cosa si sono detti.

Grande Fratello Vip, Pupo lancia una frecciatina a Wanda Nara: c’entrano le ‘corna’

Clizia Incorvaia è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4. La bellissima 35enne cerca riscatto, dopo le voci di gossip che l’hanno interessata durante l’ultimo anno. Secondo il suo ormai ex marito Francesco Sarcina, la ragazza lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, migliore amico e testimone di nozze del leader de Le Vibrazioni. Una versione che Clizia smentisce totalmente, come ha chiarito in una puntata di Domenica Live. Ma l’argomento ‘tradimento’ ha acceso gli animi nello studio del Grande Fratello. Soprattutto quelli degli opinionisti Wanda Nara e Pupo, che hanno dato vita a un vero e proprio show. È la bellissima argentina a dare il via al discorso, chiedendo al cantante: “Tu hai fatto qualche corna, immagino, nella tua vita? Nel senso, sei un uomo di esperienza, alla tua età puoi dare qualche consiglio!”. Una domanda che spiazza Pupo, incalzato da signorini: “Pupo è inutile che fai lo gnorri!”. Ma la risposta del cantante non tarda ad arrivare, ed è una vera e propria frecciatina per la Nara: “Io ti ringrazio nel dire queste cose di me, però anche tu non ti sei fatta mancare nulla insomma!”

Un scambio di battute leggero e divertente, come si può vedere da uno screen di quel momento. Tra i due colleghi c’è piena sintonia e, anche le ‘frecciatine’, sono accolte col sorriso. E a voi sono piaciuti Wanda e Pupo?