Justin Bieber malato: la verità in una confessione che sconvolge i fan

Justin Bieber è malato, non dipendente da droghe: è quello che ha voluto puntualizzare la popstar attraverso un lungo post sul suo profilo ufficiale Instagram, spiegando ai fan anche quello che sta succedendo nella sua vita.

Justin Bieber è malato da tempo dopo aver contratto una malattia molto rara che si trasmette attraverso il morso delle zecche e che ha compromesso profondamente la salute e l’energia generale del cantante.

Nel post di Instagram in cui Justin Bieber spiega ai fan la situazione attuale il cantante sembra avere anche il bisogno di difendersi dalle dicerie che per anni lo hanno perseguitato. Pare infatti che, soprattutto negli States, sia molto diffusa la convinzione che Justin Bieber faccia uso di droghe. A dare credibilità a questa tesi (che sarebbe infondata secondo Bieber) è stato il terribile aspetto del cantante, che per molto tempo è apparso pallido, magro e privo di energie. Stufo delle continue maldicenze sul suo conto, Justin Bieber ha deciso di rivelare la verità una volta e per sempre.

Justin Bieber malato: cos’è la malattia di Lyme

La storia personale di Justin Bieber dimostra che nessuno è al sicuro, nemmeno coloro che teoricamente dovrebbero avere una vita perfetta e godere di tutte le attenzioni possibili. Il cantante ha infatti contratto la malattia di Lyme, almeno due anni fa. Questa malattia, che si trasmette esclusivamente attraverso il morso delle zecche è una malattia rara e molto grave, di difficile diagnosi a causa di diversi fattori: innanzitutto le zecche sono molto piccole e quasi mai ci si rende conto di essere stati morsi da una di esse; in seconda istanza i sintomi della malattia di Lyme sono molto simili a quelli di una qualsiasi infezione e addirittura a quelli di una banalissima influenza o di un’atrite (forti dolori alle ossa e principalmente alle articolazioni). Purtroppo questa malattia è molto grave e necessita di cure molto specifiche.

Come se non bastasse alla spossatezza e alla mancanza di energie che derivano dalla malattia di Lyme si sono aggiunti i sintomi di una forte mononucleosi che il cantante ha contratto nello stesso periodo e che, a causa dei lunghi e forti stati febbrili, ha compromesso addirittura le sue funzioni cerebrali oltre che, ovviamente, il suo stato generale di salute.

Il cantante ha annunciato che tutta la verità sulla sua malattia e soprattutto suo suo percorso di guarigione sarà rivelata attraverso un documentario a puntate che verrà pubblicato su You Tube.