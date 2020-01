Harry e Meghan hanno ferito la Regina: Elisabetta furiosa col nipote

La Regina sarebbe stata ferita da Harry e Meghan, che hanno “abbandonato” la famiglia reale. Fonti anonime di palazzo, citate in queste ore dalla BBC, sostengono che la Regina sia furibonda con i Duchi di Sussex.

Harry e Meghan hanno ferito la Regina d’Inghilterra con la loro decisione di rinunciare alle funzioni di membri anziani della famiglia reale. I Duchi di Sussex, che di recente hanno registrato il loro titolo come brand, sono letteralmente spariti dalla circolazione per tutto il periodo natalizio, disertando il consueto ritrovo a Sandringham House, dove la Regina riunisce la propria famiglia per le festività. Mentre cominciavano a circolare le voci in merito a un loro imminente trasferimento in Canada, tutti gli occhi erano puntati sulle reazioni di Elisabetta II.

La Regina ferita da Harry e Meghan

Con uno stile di comunicazione che ormai è caratteristico della coppia, Harry e Meghan hanno preferito utilizzare attraverso i social un linguaggio molto semplice e diretto per comunicare ai sudditi (e ai follower) le importanti decisioni prese in questo periodo.

Nel messaggio ufficiale comparso sul profilo Instagram sussexroyal Harry e Meghan hanno annunciato di volersi rendere economicamente indipendenti dalla famiglia reale pur rimanendo a disposizione della Regina e degli altri membri anziani della famiglia per supportare in ogni modo la monarchia britannica.

La decisione di Harry e Meghan arriva sicuramente a sorpresa, eppure già da mesi circolavano voci molto preoccupanti secondo le quali i Sussex stavano progettando il proprio trasferimento in Canada (che Meghan considera una seconda casa) per distaccarsi completamente dalla famiglia Reale che, tra i suoi molti doveri, ha quello di avere residenza nel Regno Unito.

In genere le comunicazioni ufficiali che partono da membri della famiglia reale sono concordate con la Regina ma voci di palazzo sostengono che Elisabetta II sia stata molto ferita dal comportamento del nipote (e naturalmente di sua moglie): pare addirittura che i Duchi di Sussex non avessero avvertito sua maestà delle loro decisioni prima di postare sui social il comunicato – bomba.

Al di là delle informazioni trapelate in maniera non ufficiale da Buckingham Palace, lo staff di Elisabetta ha cominciato a gestire la difficile transizione istituzionale della coppia e i “lavori” sono ancora allo stato embrionale, come si legge nell’unico comunicato ufficiale diramato da Buckingham Palace. Nello stesso comunicato si legge: “comprendiamo il loro desiderio di adottare un approccio diverso, ma si tratta di questioni complicate che richiedono tempo per essere elaborate”