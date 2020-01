Giovanni Conversano, ex di Serena Enardu, ha commentato la possibile entrata della sarda nella casa del Grande Fratello VIP: la frecciatina su Instagram non è passata inosservata.

Ieri è andata in scena la prima puntata del Grande Fratello VIP: la grande casa di Cinecittà ha acceso le luci e fatto entrare i primi concorrenti. E’ stata una puntata seguitissima che ha regalato molte emozioni: tra i partecipanti alla quarta edizione del format nella versione VIP, c’è anche Pago. Il cantante, reduce da un brutto colpo amoroso, vuole cambiare pagina e cominciare una nuova vita: l’esperienza di Temptation Island, con la sua ex Serena Enardu, lo ha fatto soffrire tanto e nella camera led del reality, quando gli hanno mostrato immagini dell’ex tronista, si è visto nei suoi occhi ancora tanto dolore. Nella casa del GF i suoi coinquilini sapranno come consolarlo. Pago però non sa che forse la sua ex potrebbe entrare nella casa per una settimana: sarà il pubblico a deciderlo e venerdì 10 gennaio, nella seconda puntata, si saprà l’esito. L’ex tronista ha deciso di voler parlare con Pacifico perchè la loro storia sembra esser ‘irrisolta’. Farà la sua entrata nella casa? Che reazione avrà Pago? Intanto dai social è spuntato un commento che ha pizzicato non poco: vediamo di che si tratta.

Serena Enardu al Grande Fratello VIP: la frecciata di Giovanni Conversano non passa inosservata

Serena Enardu potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello VIP venerdì 10 gennaio: se il pubblico sarà d’accordo ad un confronto tra Pago e l’ex tronista, quest’ultima resterà nel reality per una settimana. Lo ha deciso lei, dopo esser stata contattata dal GF, di voler chiarire con Pago: dopo Temptation Island VIP i due si sono visti di sfuggita e la loro questione è ancora ‘irrisolta’. Cosa succederà? Come reagirà Pago, qualora dovesse entrare Serena nella casa?

Intanto, da casa sono arrivati tantissimi commenti riguardo la prima puntata della quarta edizione del format televisivo più famoso d’Italia nella versione VIP: tra i tanti, è spuntato quello dell’ex di Serena Enardu. Parliamo di Giovanni Conversano: l’ex volto di Uomini e Donne è stato fidanzato con la sarda per cinque anni. Tutti i fan del programma di Maria De Filippi si innamorarono della loro storia d’amore, terminata con il tradimento di lui con una ex corteggiatrice. Vederla in tv, su Canale 5, avrà fatto pensare qualcosa all’ex corteggiatore e tronista che ha commentato tramite un Instagram story: “Comunque vada sarà un SU CESSO” con tante faccine che ridono è ciò che c’è scritto.

L’ex tronista non crede alle parole di Serena? Come quando la vide in Temptation Island, Giovanni non riesce a non punzecchiare la sua ex compagna!