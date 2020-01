Aida Yespica, la rivelazione inedita: “Ho avuto una storia con una donna famosa, la conosciamo tutti”; ecco cosa ha raccontato la venezuelana a Rivelo.

Lei è una delle showgirl più belle mai apparse sul nostro piccolo schermo. Parliamo di Aida Yespica, la meravigliosa venezuelana che di recente abbiamo conosciuto meglio al Grande Fratello Vip. Giovedì 8 gennaio, la Yespica è stata ospite di Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. Durante l’intervista, Aida ha raccontato vari aspetti della sua vita, lasciandosi andare anche a una rivelazione del tutto inedita. Una rivelazione che riguarda il suo passato sentimentale: la soubrette venezuelana ha avuto una storia d’amore con una donna molto famosa. “La conosciamo tutti”, ha rivelato la Yespica, parlando di questo amore come una ‘passione folle’, di cui nessuno era a conoscenza. Scopriamo di più sul racconto inedito della bellissima Aida.

Aida Yespica si è raccontata ai microfoni di Rivelo, la trasmissione di Real Time guidata dalla bellissima Lorella Boccia. È proprio lì che la showgirl si è lasciata andare ad alcune rivelazioni del tutto inaspettate. Nello specifico, Aida ha raccontato di aver vissuto, in passato, un amore molto passionale con una donna famosa. Molto famosa, a quanto pare. La showgirl venezuelana non ha voluto in nessun modo rivelare il nome della sua ex fiamma: “Non posso dirti chi è, è un personaggio molto famoso”, ha ripetuto più volte la Yespica. Che ha parlato di questa storia come un errore del passato: “Ero molto piccola, oggi non lo rifarei”. La Yespica ha raccontato di aver sofferto molto per questa relazione, finita proprio per la troppa popolarità di questa donna. Con la quale, oggi, ogni tanto Aida capita di incontrarsi, ma come semplici amiche. Una rivelazione davvero inedita, quella della Yespica, che oggi ha ritrovato la sua serenità con Geppy Lama.

“Sono quasi tre anni d tira e molla, in questo momento abbiamo trovato stabilità. Spero continui così, ci tengo tanto a lui”. È con queste parole che Aida parla del suo Geppy, col quale l’amore sembra procedere a gonfie vele. Per amore della Yespica, il ragazzo si è tatuato la bandiera del suo paese, il Venezuela. Un gesto super romantico! E voi, avete seguito l’intervista della bellissima showgirl ai microfoni di Rivelo?