Serena Enardu e Giovanni Conversano non hanno chiuso la loro lunga relazione rimanendo in buoni rapporti. A distanza di 10 anni dal momento in cui si sono conosciuti, Conversano è certo di aver capito molto profondamente il carattere della sua ex e oggi si sente in dovere di mettere in guardia Pago. Le dichiarazioni di Conversano su Serena a Pomeriggio 5 sono state molto, molto dure.

Serena Enardu per Giovanni Conversano è una donna che va dritta verso il proprio obiettivo senza tenere conto dei sentimenti delle persone. Dopo essere stato dipinto come un mostro dalla sua ex compagna ed essere stato costretto addirittura a ripulire la propria immagine per continuare a presentarsi in televisione e a lavorare come personaggio pubblico, Conversano ha deciso di evitare a Pago la sua stessa sorte e ha chiesto di entrare nella Casa del Grande Fratello VIP per parlare direttamente con lui e metterlo in guardia contro Serena.

Il desiderio di “salvare” Pago si è scatenato nel momento in cui Serena ha cominciato a mostrare nuovo interesse per il suo ex: secondo Conversano questo è uno schema già visto, una “buccia di banana” sulla quale Serena scivola sempre. Cosa intende l’ex tronista con questa espressione?

Serena Enardu, malata di visibilità

La dichiarazione choc di Giovanni Conversano su Serena Enardu è stata davvero poco lusinghiera. Secondo Giovanni, Serena sfrutterebbe le persone, e in particolare gli uomini, per ottenere visibilità in televisione, sui giornali e sui social: “Questa donna è malata di visibilità. Sono solidale con Pago perché so (Serena) dove vuole andare a parare. […] Serena lo ama se lui fa il Grande Fratello. Se esce dalla casa si dimenticherà di lui.”

Nel corso della stessa ospitata nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, Giovanni Conversano ha speso parole di stima nei confronti di Pago, che lui descrive come una vittima della situazione (e di Serena, naturalmente) e come un ragazzo straordinario.

Probabilmente proprio in virtù della stima che prova nei suoi confronti, Giovanni Conversano ha deciso di chiedere di entrare nella casa per tentare di “aprire gli occhi” a Pago e dissuaderlo, se possibile, dall’idea di tornare con la Enardu.

Da persona molto corretta qual è sempre stata, Conversano non ha alcuna intenzione di parlar male di Serena alle spalle della donna. A Barbara D’Urso ha specificato che vorrebbe affrontare tutto il discorso con Serena presente.

Con la messa in onda della seconda puntata del Grande Fratello VIP si scoprirà se Signorini ha accettato la richiesta di Giovanni Conversano e se partirà l’operazione “salvate il soldato Pago”.