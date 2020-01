Eros Ramazzotti mostra il fisico: “Vi sembro malato?”

Eros Ramazzotti si sta godendo le meritate vacanze in una località tropicale: lo fa sapere a tutti i suoi follower e a tutti i suoi fan con una (rarissima) fotografia in costume in cui il cantautore romano mette in mostra i suoi addominali assolutamente perfetti. Perché all’improvviso una foto da influencer? E’ tutta “colpa” dei giornali.

Eros Ramazzotti non ama mostrarsi senza vestiti: probabilmente pensa che il suo aspetto fisico dovrebbe rimanere in secondo piano rispetto ai suoi successi professionali e più in generale alla sua musica. A fargli cambiare radicalmente idea, almeno per una volta, sono state le continue voci sulla sua condizione fisica ed emotiva a seguito del divorzio da Marica Pellegrinelli, la quale ormai si è rifatta una vita sentimentale accanto all’imprenditore Charley Vezza. Alle voci impazzite che lo hanno descritto come triste e fuori forma, praticamente in piena crisi di mezza età, Eros ha deciso di rispondere non a parole, ma con i fatti.

Eros Ramazzotti, un fisico bestiale

Nato il 26 Ottobre 1963, l’eterno ragazzo della musica romana in realtà non è più un ragazzo da tempo. Oggi Eros Ramazzotti ha 56 anni e avrebbe tutto il diritto di apparire appesantito e almeno un po’ fuori forma.

Le cose stanno ben diversamente: come mostrato nella fotografia pubblicata sul profilo ufficiale Instagram del cantante, Eros è in splendida forma.

Nemmeno un filo di pancetta, addominali scolpitissimi e pettorali asciutti, braccia muscolose ma non all’eccesso, fanno di Eros Ramazzotti un sex symbol che non si cura minimamente dello scorrere del tempo.

A dimostrazione però che Eros non si prende eccessivamente sul serio, il cantante ha deciso di indossare per questa “foto della rivincita” un costume da bagno giallo con molti piccoli occhiali da sole e di posare davanti alla fotocamera con un’espressione tra l’imbronciato e il minaccioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 9 Gen 2020 alle ore 8:28 PST

A chi è rivolto il broncio di Eros? A tutti coloro che sui giornali generalisti e sulla stampa scandalistica hanno voluto dare spazio a fake news su di lui e sul suo stato di salute. Con la didascalia che accompagna la foto, Eros fa chiarezza una volta per tutte: “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio ❤️ps: Mi raccomando, nessun gesto estremo 😂😂😂diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali 🤪”

Il riferimento al “gesto estremo” è probabilmente il punto più scottante dell’intera questione: addirittura qualcuno era pronto a sostenere che Eros stesse pensando di farla finita dopo la separazione dalla sua compagna?

In tutto questo sono moltissimi i follower (ma soprattutto le follower) che hanno inondato la fotografia di like. Tra i commenti più entusiasti ovviamente quello di Aurora Ramazzotti, che scrive: “Sempre fichissimo!”