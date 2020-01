Barbara D’urso, chi è l’uomo ‘misterioso’ della cena romantica e l’anello? La conduttrice ha svelato il nome attraverso un post su Instagram.

È la regina indiscussa del pomeriggio in tv. Parliamo di lei, Barbara D’Urso, che con le sue trasmissioni fa compagnia al suo adorato pubblico ogni giorno. ‘Col cuore’ è il suo motto più famoso. E il suo cuore, Barbara lo ha sempre dichiarato, è diviso tra i suoi figli e i suoi telespettatori. Ma, qualche ora fa, delle stories pubblicate dalla conduttrice sul suo profilo Instagram hanno davvero spiazzato tutti. Si, perché la D’Urso ha pubblicato dei video che non potevano passare inosservati. Nelle immagini postate su Instagram, Barbara si trova a cena con un uomo, di cui però non ha inizialmente svelato l’identità. In primo piano nei video, le mani dei due che si intrecciano appassionatamente. Alla fine, lui le infila anche un anello al dito. Insomma, gesti super romantici, che hanno spiazzato i fan. Tutti si sono chiesti: Barbara D’Urso si è fidanzata? E, soprattutto, chi è l’uomo ‘misterioso’ che le ha rubato il cuore? La conduttrice ha deciso di rivelarlo con un post su Instagram. Scopriamo di più.

Barbara D’urso, chi è l’uomo ‘misterioso’ della cena romantica? Il video mostra tutto

Tutti sul web ne hanno parlato. Come direbbe Barbara, è stata la notizia ‘shock’ del giorno. La cena romantica della D’Urso, condivisa con i fan attraverso le sue stories di Instagram, ha catturato l’attenzione di tutti. La conduttrice napoletana, infatti, non ha mai nascosto di essere single da un bel po’ di tempo. E vedere quelle immagini romantiche sul suo profilo ha spiazzato i followers. Che si sono chiesti: chi sarà l’uomo ‘misterioso’ che è riuscito a conquistare il cuore di Barbara? Ebbene, il mistero è stato risolto proprio dalla conduttrice, che con un post su Instagram ha mostrato con chi è stata a cena ieri. Qualche ora fa, la D’Urso aveva già anticipato ai suoi followers che avrebbe svelato l’identità questa sera. E, finalmente, il nome dell’uomo misterioso è uscito fuori. Siete pronti a scoprirlo? Ecco il video ‘rivelatore’:

Ebbene sì! Si tratta proprio di Cristiano Malgioglio, caro amico di Barbara D’Urso. “Ieri sera, mani, anello e ci siamo fidanzati!”, scrive la conduttrice come didascalia al post. Insomma, mistero svelato! Nel video, Barbara e Cristiano si divertono a ballare, saltellare e rincorrersi per strada, ripresi da un’amica. “Ridere sempre”, scrive Barbara, che, a quanto pare, è ancora single! E voi, pensavate si trattasse del mitico Malgioglio?