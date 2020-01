Cecilia Rodriguez ripresa di spalle mentre fa il bagno in piscina: lato b in bella mostra, Instagram si fa ‘bollente’ con l’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl sul suo profilo.

Basta poco a Cecilia Rodriguez per infiammare il web. La bellissima sorella di Belen è una delle showgirl più amate del momento. In tv si è fatta conoscere soprattutto grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto anche il suo attuale amore Ignazio Moser. Ma è sui social che Cecilia è una vera e propria star. Basta dare un’occhiata al suo profilo ufficiale di Instagram, dove la bellissima Chechu è seguita da ben 4 milioni di followers. Sulla sua pagina, l’argentina ama postare foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, ai momenti di vita quotidiana con il suo amato Ignazio. Ma non mancano scatti ‘bollenti’, con cui la Rodriguez fa letteralmente girare la testa ai suoi fan. È quello che è successo anche poco fa, con l’ultimo scatto postato dall’argentina. Uno scatto in cui si trova in piscina, di spalle. Il costume non copre tutto e il suo notevole lato B infiamma i social. Siete curiosi di vedere la foto? Ve la mostriamo subito!

Cecilia Rodriguez infiamma i social: il costume è piccolo, il suo lato B fa impazzire tutti

Una Cecilia Rodriguez da urlo, quella apparsa nell’ultimo scatto pubblicato sul profilo di Instagram. Non è certo che la prima volta che la showgirl argentina si mostra in costume, ma il post in questione ha colpito particolarmente i followers. La sorella di Belen è in piscina ed è stata fotografata di spalle. Grande ‘protagonista’ della foto, inevitabilmente, è il suo perfetto lato B. Il costume, con fantasia animalier, che indossa Cecilia non copre tutto. E il post manda letteralmente in tilt i fan, che si scatenano nei commenti. Diamo un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto. Cecilia ha lasciato letteralmente tutti senza fiato con lo scatto postato su Instagram pochi minuti fa. Il costume non copre ‘tutto’ e i fan non possono fare a meno di notare il suo notevole fondo schiena. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post, che può essere definito il più ‘bollente’ apparso su Instagram in questa mattinata! E voi, cosa aspettate a seguire Chechu? Non ve ne pentirete!