Grande Fratello Vip 4, Pago ‘sedotto’ da una delle concorrenti del reality? Il commento di Alfonso Signorini fa riflettere su quanto potrebbe accadere

La prima puntata di questo Grande Fratello Vip 4 ci ha regalato moltissime perle e colpi di scena, sin dai primissimi minuti e tra i protagonisti indiscussi di questa edizione c’è sicuramente il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. L’artista ha deciso di intraprendere questo percorso introspettivo all’interno della casa, per poter ricominciare serenamente a vivere, dopo la rottura con l’ex Serena Enardu. I due hanno vissuto una separazione molto forte all’interno di Temptation Island, senza poi riuscire né a sanare il loro rapporto, né ad avere un confronto definitivo. Questo ha spinto la donna a presentarsi al Grande Fratello Vip per poter avere un confronto con l’ex compagno e provare a rimettere le cose a posto. Tutto questo avvenuto sotto lo sguardo vigile del conduttore Alfonso Signorini, che ha deciso di voler dare quest’occasione irripetibile alla donna. Ma non è finita qui, perché agli occhi del conduttore, è saltata all’attenzione una situazione davvero particolare. Pago che all’entrata nella casa si è detto ancora molto innamorato di Serena, sembrerebbe essere stato già adocchiato da una concorrente… Andiamo a scoprire chi è e cosa ne pensa Signorini.

Gf Vip, Pago ‘sedotto’ dalla concorrente? Il commento di Alfonso Signorini in merito

Alfonso Signorini è intervenuto nel suo programma online ‘Casa Signorini’, per spettegolare di queste prime ore nella casa e secondo lui ci sarebbe già qualcosa su cui apporre attenzione. Il cantante Pago, ancora dolorante per la separazione dall’ex compagna Serena Enardu, sarebbe stato già adocchiato da una delle concorrenti, stiamo parlando di Clizia Incorvaia. La donna, ex compagna del frontman delle ‘Vibrazioni’, Francesco Sarcina, negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio.

In merito ai due concorrenti, Signorini si è espresso così: “Teniamo d’occhio Pago e la Incorvaia“… continuando poi: “Clizia e Pago, potrebbero darci grandi soddisfazioni… Stavo guardando poco fa e vi dico che ho trovato degli sguardi abbastanza complici. C’è stata addirittura una carezza di Pago a Clizia che è molto interessante“. Le dichiarazioni del conduttore sono molto interessanti, quindi non ci resta che seguire il suo consiglio e vedere cosa può accadere tra i due.