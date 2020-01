Nel daytime del Grande Fratello VIP di oggi 10 gennaio è andata in onda la confessione di Clizia Incorvaia nel confessionale ed a tavola con i suoi coinquilini: le parole su Francesco Sarcina e sul presunto tradimento con Scamarcio.

Oggi, 10 gennaio 2020, è andata in onda una nuova puntata del daytime del Grande Fratello VIP. Una delle protagoniste della puntata di questo pomeriggio è stata Clizia Incorvaia. La giovane mamma è l’ex moglie di Francesco Sorcina e questa estate è stata al centro del gossip non solo per la separazione dal cantante ma anche per il presunto tradimento con il testimone delle loro nozze, Riccardo Scamarcio. In casa i concorrenti sono molto curiosi di sapere la verità dei fatti e Clizia non ha mentito: ha parlato a cuore aperto sia nel confessionale sia a tavola con i suoi coinquilini. Ecco le parole della concorrente del GF VIP.

Grande Fratello VIP, Clizia Incorvaia: lo sfogo della concorrente sul tradimento

Clizia Incorvaia si è confidata nel confessionale del Grande Fratello VIP: ha parlato della sua storia con Francesco Sorcina, cantante de Le Vibrazioni, e del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. Ciò che le ha fatto davvero male è stata la bufera che si è creata per via del web. “I grandi amori non finiscono mai in maniera pacifica, però non pensavo di cadere in questa melma” sono le parole della concorrente.

E’ andata oggi, 10 gennaio 2020, in onda la puntata del daytime del GF VIP nella quale Clizia è stata una delle protagoniste. Si mostra a tavola con i suoi coinquilini mentre parla di ciò che le è accaduto. La giovane, discutendo, non ha negato di aver baciato Scamarcio: non ha però neanche confermato. Ci ha tenuto a sottolineare che la sua storia era già terminata. “La cosa terrificante è stata la gogna mediatica, ero separata e potevo fare tutto quello che volevo. Il tradimento viene utilizzato quando sei in una storia” sono le parole della giovane 33enne. In onda è andato anche il commento di Adriana Volpe, coinquilina della casa di Cinecittà, sulla vicenda della Incorvaia. “E’ una storia complessa dove lei in prima linea è stata tritata dai media, è stata sfigurata dal compagno, ex marito, che ha reso pubblica questa vicenda” ha detto l’ex conduttrice della Rai nel confessionale del GF VIP.

La splendida Clizia ha passato un brutto periodo per colpa di quanto accaduto: tornerà a vivere felice e spensierata, è una bellissima donna. Questo uno dei suoi scatti più belli pubblicati su Instagram.