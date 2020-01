Salvo Veneziano fa una dedica speciale a Pietro Taricone, suo compagno di esperienze nella prima edizione del Grande Fratello.

Il Grande Fratello VIP 2020 è cominciato. La conduzione di Alfonso Signorini è letteralmente spumeggiante e l’idea di far tornare nella casa due vecchie glorie del programma si sta rivelando vincente. Patrick Ray Pugliese è rimasto nel cuore di tutti gli italiani, soprattutto per la famigerata scena del vomito nella suite con Katia Pedrotti, ma Salvo Veneziano è stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello e quindi, con lui, c’era Pietro Taricone. Così il gieffino ha voluto fare una dedica speciale all’amico scomparso, prestando attenzione alla mamma soprattutto che spesso viene dimenticata, ma che ha perso un figlio, proprio come la moglie, Kasia e la figlia.

La dedica di Salvo a Pietro al GF Vip 2020

Oggi Alfonso Signorini ha deciso di far entrare nella casa del Grande Fratello VIP 2020 sia Patrick che Salvo Veneziano e, nel corso della prima puntata, l’ex gieffino ha fatto commuovere tutti con una dedica speciale a Pietro Taricone, il suo compagno di avventure, scomparso in un tragico incidente. Salvo, pizzaiolo siciliano, e Pietro erano diventati grandi amici sia nella casa che fuori. Le sue parole su Pietro sono state intense e veramente sentite. Signorini gli ha dato la parola prima di farlo entrare nella casa e Salvo ha usato quel tempo per salutare Taricone e la madre. “Vorrei dedicare questa edizione del Grande Fratello VIP a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio: Pietro Taricone”. Il pubblico si è alzato in piedi, applaudendo al ricordo di chi, veramente a suo modo ha creato proprio l’inizio di questo programma.

La dinamica dell’incidente di Pietro Taricone

Ma cosa era successo a Pietro Taricone? Era il 28 giugno del 2010 quando ha iniziato a circolare la notizia dell’incidente di Pietro Taricone e della sua morte all’ospedale di Santa Maria di Terni. Taricone aveva avuto un incidente dopo un lancio con il paracadute e lo schianto al suolo gli aveva riportato gravissime lesioni soprattutto all’area addominale. Presenti purtroppo sul posto anche la moglie, Kasia Smutniak e la figlia che, chiaramente sono corse subito in ospedale, ma le condizioni sono sembrate disperate da subito.

Pietro era un paracadutista esperto e stava facendo un corso proprio sulla sicurezza in volo. Forse un movimento sbagliato e un ritardo nella manovra di frenata hanno portato Taricone a schiantarsi al suolo in modo violento.