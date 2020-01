Alfonso Signorini abbastanza emblematico tra le stories di Instagram: “Gatta morta in arrivo”, il conduttore si riferisce al Grande Fratello Vip?

Questa sera andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show è tornato in onda mercoledì sera. La quarta edizione è condotta da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, e Wanda Nara. La prima puntata, nonostante abbia perso la gara di ascolti con il film Heidi in onda su Rai Uno, ha comunque raggiunto più di tre milioni di telespettatori. Signorini spera di bissare i risultati della prima puntata e aumentare lo share durante la seconda puntata del reality show. Questa sera l’avversario sarà Il cantante mascherato, nuovo programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. Nella casa ci sarà l’ingresso di altri otto concorrenti e poi si saprà il responso del pubblico riguardante il televoto su Serena Enardu. L’ex concorrente di Temptation Island Vip vuole entrare nella casa più spiata d’Italia per avere un nuovo confronto televisivo con il suo ex compagno Pago. Lui, nel frattempo, ha baciato (per gioco) Adriana Volpe.

Grande Fratello Vip, le parole di Alfonso Signorini

Signorini si prepara per la seconda puntata del GF VIP. Se da una parte l’opinionista Wanda Nara pubblica una foto in sauna facendo infiammare il web, dall’altra il conduttore pubblica una stories su Instagram molto emblematica. Il conduttore del reality show di Canale 5 ha girato un video in auto in cui dichiara: “Sento odore di gatta morta in arrivo“. A chi si riferisce il direttore del settimanale Chi? È un’anticipazione della puntata di stasera del GF VIP 4? Questa sera entreranno altre quattro donne (Barbara Alberti, Fernanda Lessa, Elisa De Panicis e Carlotta Maggiorana), ma non sappiamo se Signorini si sia riferito ad una di loro. Il conduttore del reality show potrebbe riferirsi anche ad una delle donne già presente all’interno della casa che sta facendo la ‘gatta morta‘ con uno dei concorrenti del GF VIP 4. Pensando al Grande Fratello e al termine ‘gatta morta‘, a noi viene anche in mente Marina La Rosa, concorrente della prima edizione del reality show e seconda classificata all’Isola dei Famosi. Chissà se Signorini abbia messo gli occhi su di lei per aumentare il gruppo degli highlander all’interno della casa.

Tutte queste sopra elencate, però, sono supposizioni. Il conduttore del reality show è stato molto emblematico, ma quasi sicuramente il messaggio pubblicato tra le stories di Instagram era riferito alla puntata di stasera del GF VIP 4.