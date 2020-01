A poche ore dalla diretta di questa seconda puntata del Grande Fratello Vip, Wanda Nara si è lasciata immortalare in sauna: ecco la foto ‘di fuoco’.

Mancano davvero pochissime ore. E la seconda puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda. Nonostante siano trascorsi soltanto alcuni giorni dalla messa in onda della puntata del debutto, questa sera andrà in onda il secondo appuntamento. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, sarà ricco di avvenimenti davvero incredibili. A partire, quindi, dalla chiusura del televoto per Serena Enardu. Fino all’ingresso di tutti gli altri Vip rimanenti. Wanda Nara, invece? Sappiamo che, nel corso della prima puntata, l’opinionista del reality ha completamente stregato tutti per la sua bellezza. Per questo secondo appuntamento, invece, cosa ci riserverà? Ovviamente, è ancora tutto ‘top secret’. Fatto sta che, a poche ore dalla diretta di questa sera, Wanda ha voluto rilassarsi in sauna. È proprio in questo luogo di relax che, pochissime ore fa, ha voluto immortalarsi su Instagram. La foto, data la sua bellezza, è davvero ‘di fuoco’. Ma vediamo da vicino, però, tutti i dettagli.

Wanda Nara in sauna: la foto ‘di fuoco’ infiamma Instagram prima del Grande Fratello Vip

Dapprima nel backstage ed, in seguito, nei camerini del Grande Fratello Vip. Adesso, invece, in sauna a poche ore dalla seconda puntata del reality di Canale 5. È proprio in questo luogo super rilassante che, come dicevamo precedentemente, Wanda Nara si lascia immortalare in previsione dell’impegno di questa sera. Lo scatto, risalente a qualche ora fa, è davvero ‘di fuoco’. Ed è per questo motivo che, in un batter baleno, ha riscosso un successo davvero clamoroso. Pensate, al momento, lo scatto in questione conta all’incirca più di 147 mila ‘likes’. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Wanda Nara non solo si lascia immortalare con indosso un prezioso e fantastico completo intimo di color carne, ma anche la posa assume è ‘degna’ di essere presa in considerazione. Il suo Lato B, da come si può vedere, è in bella mostra. È proprio per questo motivo e, soprattutto, senza alcun dubbio, il canale Instagram della bella argentina si sarà letteralmente infiammato. Non solo, come dicevamo precedentemente, ha ricevuto una pioggia di ‘likes’, ma anche il numero di commenti non può assolutamente passare inosservato. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario, no?