A Uomini e Donne è arrivato un nuovo tronista: sarà Daniele Dal Moro, l’ex concorrente del Grande Fratello, a sedere sulla famosa poltrona rossa e la sua ex, Martina Nasoni, scenderà le scale per corteggiarlo? La risposta è arrivata sui social.

Il pubblico da casa non attende altro che la scelta di Giulio Raselli: il tronista è da mesi indeciso se uscire dal programma con Giovanna o con Giulia. La registrazione in studio di Uomini e Donne di ieri, 9 gennaio 2020, è stata caratterizzata però dalla presentazione ufficiale di un nuovo tronista. Daniele Dal Moro siederà sulla famosissima sedia rossa: tutti lo ricorderanno per esser stato concorrente del Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso. Ha avuto inoltre una tormentata relazione con la sua ex coinquilina della casa di Cinecittà, Martina Nasoni, vincitrice di quell’edizione. Quest’ultima ha voluto subito far chiarezza su una sua possibile partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. Ecco in che modo l’ha fatto sapere.

Uomini e Donne, Martina Nasoni tornerà da Daniele Dal Moro? La risposta secca dell’ex gieffina

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne: mentre il pubblico da casa attende con ansia di sapere Giulio Raselli con chi uscirà dal programma, se con Giovanna o con Giulia, è stato presentato nella registrazione di ieri il nuovo prossimo protagonista. Si tratta dell’ex concorrente del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D’Urso: famosa la sua love story con la vincitrice della stessa edizione del GF, Martina Nasoni. I due si sono innamorati ed una volta usciti hanno avuto una storia parecchio tormentata. Non sembrano esserci ripensamenti tra i due, la loro relazione sembra esser finita sul serio: a confermarlo è stata la stessa giovane che ha commentato una pagina Instagram dedicata al programma di Maria De Filippi.

E’ stato fatto un sondaggio intitolato ‘Vorreste che Martina Nasoni scenda a corteggiare Daniele?‘. Tantissimi i commenti che ha ricevuto la pagina IG e tra questi è spuntato quello della diretta interessata. “Mai” sono le parole dell’ex vincitrice del Grande Fratello Nip: una risposta secca e categorica ha tolto ogni dubbio. L’indiscrezione è stata subito smentita e chiarita dalla Nasoni che ha deciso di studiare canto e recitazione ed intraprendere una sua strada artistica.

Questa una delle foto più belle di Martina: è stata lei a spiegare in un’intervista radiofonica che con Daniele è finita per l’incompatibilità dei loro caratteri.