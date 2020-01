L’annuncio bomba sui social di Mediaset ha fatto impazzire tutti: ecco chi saranno gli ospiti di Verissimo sabato 11 gennaio 2020.

Domani 11 gennaio 2020 alle ore 16 tornerà con la prima puntata dell’anno Verissimo: Silvia Toffanin rientra nel suo famoso studio per ospitare i personaggi televisivi, attori ed i VIP più famosi ed amati in Italia. La splendida conduttrice è al timone del programma dalla stagione 2006 – 2007 ed il rotocalco televisivo italiano è uno dei più amati e seguiti. La dolce metà di Pier Silvio Berlusconi con la sua dolcezza regala al pubblico ed ai suoi ospiti qualche ora davvero indimenticabile: per domani, ha riservato degli ospiti davvero incredibili. Grandi personaggi della tv ma anche attori e coppie: ecco i super ospiti di Verissimo per la prima puntata dell’anno 2020.

Ospiti Verissimo sabato 11 gennaio: l’annuncio bomba sui social

Verissimo torna domani 11 gennaio 2020 con la prima puntata del nuovo anno: dopo le festività natalizie, il sabato pomeriggio su Canale 5 sarà di nuovo della splendida conduttrice Silvia Toffanin che per la prima messa in onda del 2020 ha riservato degli ospiti davvero incredibili.

Dal sito ufficiale di Mediaset, hanno dato una prima notizia bomba: Barbara D’Urso sarà ospite di Verissimo. La famosissima conduttrice attualmente di Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso ha una carriera lunga e super stellata alle sue spalle ed il suo successo continua a crescere sempre di più: un sondaggio promosso dal Corriere della Sera ha eletto proprio lei come personaggio televisivo più significativo dell’ultimo decennio. Nella puntata di domani vedremo anche una special guest: dalle sale cinematografiche italiane arriverà in studio Pierfrancesco Favino, il fantastico attore che racconterà in esclusiva del film Hammamet nel quale è il protagonista. Prima del suo compleanno, verrà a raccontarsi Katia Ricciarelli: l’attrice e soprano festeggia 50 anni di carriera e svelerà dettagli della sua vita nello studio di Silvia Toffanin.

Infine, il sito ufficiale di Mediaset annuncia la presenza nel talk show domani 11 gennaio di due coppie amatissime in Italia: parliamo di Filippo Magnigni e Giorgia Palmas e Michela Quattrociocche con il marito Alberto Aquilani. La prima citata, quella composta dalla showgirl e dall’ex nuotatore italiano, presto si sposeranno: avranno tutti visto la splendida proposta di matrimonio sotto l’albero di Natale di Filippo per la sua dolce metà. Non è la loro prima volta a Verissimo, come lo sarà invece per l’attrice e l’allenatore di calcio: la coppia, insieme da quasi 13 anni e sposati dal 2012, sono pronti a raccontarsi nello studio della Toffanin.

Questa la pubblicità pubblicata sul canale Instagram del programma: sarà una puntata da non perdere!