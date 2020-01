Alfonso Signorini è fidanzato? Cosa sappiamo sul suo compagno

Chi è il compagno di Alfonso Signorini, chi è Paolo Galimberti il fidanzato (o ex) del conduttore del Grande Fratello VIP.

Alfonso Signorini è balzato agli onori delle cronache (anche se non se ne era mai andato) per via della conduzione del Grande Fratello VIP che sta portando avanti magistralmente. Ora che però più volte alla settimana è in televisione le curiosità sul conduttore si sprecano. I suoi seguaci, ma non solo, sono infatti molto curiosi in merito alla sua vita privata e vogliono sapere quanto più possibile. Alfonso Signorini, ad esempio, è fidanzato? C’è qualcuno nella sua vita? Chi lo aspetta a casa la sera?

Come si chiama il compagno di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, direttore di Chi, oltre che conduttore del Grande Fratello VIP, negli anni abbiamo imparato a conoscerlo. Grande amante dell’opera lirica, talento dedito al gossip, ma dalla mente fine ed elegante come quella di un moderno Oscar Wilde, Signorini non ha mai fatto mistero della sua omosessualità. L’ultimo suo compagno è Paolo Galimberti. Lui stesso ha ammesso e parlato di questa storia d’amore, ma allo stesso tempo, ora che la storia è finita, Signorini ha ammesso che ha qualche “problema con la fedeltà”. Insomma, Alfonso ha una visione molto particolare su questo argomento, sostenendo, come riporta Donna Glamour, che richieda un po’ troppo impegno e sacrificio. La storia tra Signorini e Paolo Galimberti è iniziata nel 2000 e, sebbene se ne parli al passato, non c’è una data di fine del loro amore. I due, in tutti questi anni non hanno mai pensato al matrimonio perché entrambi non lo considerano necessario e soprattutto fare una promessa di un qualcosa che non si può mai sapere come andrà è piuttosto complicato a loro avviso.

Paolo Galimberti e Alfonso Signorini stanno ancora insieme?

Galimberti e Signorini stanno ancora insieme? Non si sa. A San Valentino 2019 lui ha postato una foto in cui si ritraeva da solo, quindi forse la loro storia è terminata.

Signorini come Pamela Prati, la confessione

Alfonso Signorini, in amore, ha poi avuto una brutta esperienza. Una situazione alla Pamela Prati. Dal Maurizio Costanzo Show, infatti, il 2 maggio 2019, in pieno Prati Gate, il direttore di Chi ha spiegato che anche lui è stato nei panni di Pamela. Aveva conosciuto solo virtualmente una persona che gli aveva detto di vivere ad Haiti. Quando Signorini era pronto per partire e andare a trovarlo gli arrivò un messaggio da Donna Pamela che lo ha fatto parlare al telefono con una voce, che sembrava una donna, ma lui, talmente annebbiato, ci ha creduto.