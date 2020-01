Emma Marrone tornerà ad Amici 19: l’indiscrezione sta facendo il giro del web, i fan sono davvero contenti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Emma Marrone finalmente è tornata alla sua vita: un brutto male non le ha permesso di vivere serena gli ultimi mesi. Ora che tutto si è risolto, ha ripreso in mano il suo lavoro e per lei questo appena iniziato sarà un anno molto impegnativo. La cantante salentina non solo inizierà il suo tour per il nuovo album, Fortuna, ma debutterà anche al cinema con il film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli. Non è tutto, Emma farà impazzire i suoi fan molto probabilmente perchè è uscita sul settimanale Vero l’indiscrezione che potrebbe esserci il suo ritorno nella scuola di Amici. L’ex vincitrice della scuola di canto e ballo più famosa di sempre tornerà nel suo show preferito. Ecco cosa svela il quotidiano.

Amici 19, Emma Marrone torna nello show: l’indiscrezione riempie di gioia i fan

Il Settimanale Vero ha lanciato una vera e propria bomba che ha fatto esplodere di gioia i fan: Emma Marrone tornerà nel programma Amici in qualità di coach. Ricorderanno tutti la sua vittoria nell’edizione del talent show di Maria De Filippi nel 2010: è da lì nata la sua salita verso il successo. Oggi è una delle cantante italiane più amate e seguite di sempre: le sue canzoni scalano le classifiche ed i suoi tour sono seguiti da migliaia e migliaia di persone. E’ poi tornata ad Amici in qualità di coach, nel 2015, 2016 e 2017. La salentina decise poi di abbandonare il talent per dedicarsi alla musica: non ha mai escluso però un ritorno ed infatti il 2020 potrebbe essere l’anno giusto per rivederla il sabato sera sul palco di Amici.

La splendida notizia è che potrebbe esser affiancata nuovamente dalla famosissima cantante e sua amica, Elisa: entrambe erano i coach delle due squadra di Amici ed insieme sono uno spasso. Hanno regalato nelle edizioni precedenti tante risate e non solo: una vera coppia vincente non può essere separata. Speriamo che l’indiscrezione sia vera, i fan vogliono rivederle insieme nel Serale del talent più famoso d’Italia. Così scrive il giornale: “Dalla prossima primavera Emma potrebbe tornare, dopo un breve allontanamento, nelle vesti di Coach nella prossima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Accanto a lei, potrebbe tornare anche l’amica e collega Elisa“.