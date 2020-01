C’è Posta Per Te, la storia d’amore di Bonny e Aurora interrotta per volere della famiglia di lei: in studio accade un colpo di scena, ecco cos’è successo.

C’è Posta PEr Te, la storia di Bonny e Aurora ostacolata dalla mamma di lei: cos’è successo in studioLa prima puntata di C’è Posta per Te sta regalando già tantissime emozioni. Il primo grande ospite è Johnny Depp, che è stato chiamato dalla signora Rosa per fare una sorpresa ai suoi figli dopo la morte del padre. La commozione è stata tanta in studio, e non è mancata nemmeno con la storia di Gabriele, chiamato da sua madre Diletta. Poi Maria De Filippi introduce in studio il protagonista della terza storia, Bonny, che ha mandato la posta alla sua ex fidanzata Aurora e a sua madre Antonietta, che ha ostacolato il loro amore, portandoli alla rottura, o almeno così credeva: ecco cos’è successo.

C’è Posta per Te, l’amore tra Bonny e Aurora ostacolato dalla mamma di lei: colpo di scena in studio

La storia di Bonny e Aurora è molto particolare e Maria De Filippi l’ha raccontata con il suo solito tatto. I due, della provincia di Napoli, sono stati fidanzati per quattro anni, ma poi la mamma di lei, Antonietta, ha ostacolato la loro storia perché ha scoperto che lui era padre di due figlie e non di una sola, come le era stato raccontato da sua figlia. La madre di Aurora non ha mai visto di buon grado la relazione con Bonny, per la grande differenza d’età tra i due e per il fatto che lui era separato e già padre. Aurora, per paura di deluderla, le aveva detto che il suo compagno aveva solo una figlia, ma poi Antonietta ha scoperto tutto e non ha voluto più vedere Bonny in casa sua, il che ha spinto Aurora a lasciarlo. Bonny ha raccontato che in questo periodo in cui sono stati lontani, lui e Aurora si sono visti di nascosto, ma ora lui ha voluto chiamare lei e sua madre per rimettere a posto le cose.

Una volta in studio, però, il colpo di scena. Aurora ha smentito di essere ancora innamorata di Bonny, dicendo di aver utilizzato la situazione familiare per non dirgli che in realtà non lo ama più. I due si sono contraddetti a vicenda, dicendo l’uno il contrario dell’altra. “Lui mi segue e mi perseguita, ma io non lo amo più”, ha più volte ribadito Aurora, con Bonny che le chiedeva di non mentire, convinto del contrario.

A un certo punto in studio è entrata anche Alessia, amica di Aurora, che l’ha aiutata in questo periodo ad organizzare gli incontri segreti con Bonny. La ragazza ha confermato le parole di Bonny, dicendo che è stata anche Aurora a volerlo incontrare e che le ha più volte confidato di amarlo. A un certo punto anche Maria De Filippi ha sbottato: “E’ tutto molto imbarazzante”, ha detto, riferendosi ai dettagli ‘intimi’ che stavano venendo fuori. Alla fine, però, nonostante abbia ammesso di averlo baciato fino a pochi giorni fa, Aurora ha mantenuto la sua posizione e ha deciso di chiudere definitivamente la busta a Bonny, dicendo che da quando la loro storia è finita, lei ha ricominciato a vivere.