Per questa prima puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi racconta la storia di Diletta e suo figlio Gabriele: ecco cosa è successo e com’è andata a finire tra di loro.

L’attesa è finita: finalmente, la nuova edizione di C’è Posta per Te è iniziato. Dopo la finale di Tu Si que Vales, Maria De Filippi continua a farci compagnia il sabato sera con il suo show in prima serata davvero emozionante. Per questa prima puntata, la regina di Mediaset ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Non solo, come raccontato in un nostro recente articolo, il primo ospite della serata è stato Johnny Depp, ma durante tutto il corso dell’appuntamento assisteremo anche al regalo di Luca Argentero e Cristina Marino. Tuttavia, ancora prima di ammirare questa giovane coppia in tutta la sua bellezza, è opportuno fare riferimento ad una storia davvero emozionante. Che, come al suo solito, la conduttrice ha raccontato tutto nei minimi dettagli. Parliamo, infatti, della storia di Diletta. Ecco per quale motivo hanno deciso di chiamare C’è Posta per Te. E, soprattutto, com’è andata a finire tra di loro.

Prima Puntata C’è Posta per Te, la storia di Diletta e Gabriele: cos’è successo

La seconda storia ad essere raccontata a C’è Posta per Te si concentra su Diletta. Una giovane donna che ama profondamente suo figlio Gabriele, ma con cui purtroppo non riesce ad avere più rapporti. Diletta ha raccontato di aver avuto questo figlio quando aveva soltanto 16 anni. Ma, a soltanto 11 mesi dalla sua nascita, ha lasciato suo padre. Era molto giovane al momento della sua nascita, Diletta. Ed è per questo motivo che, per diverso tempo, si è fatta aiutare dai suoi genitori.La giovane donna ha raccontato di essere stata molto male. Di essere arrivata addirittura a sfiorare anche l’anoressia. E, purtroppo, suo figlia pagava i ‘conti’. Soprattutto quando, di ritorno dai nonni paterni, Diletta si arrabbiava con lui. La svolta avviene quando, un giorno, Gabriele confessa alla madre di voler andare a vivere con suo padre, con i suoi nonni. Diletta, seppure a malincuore, accetta tale proposta. Anche perché consapevole che lo avrebbe visto tutti i weekend. Gabriele mantiene questa ‘promessa’ per un po’. Altre volte, invece, no.

Il giorno del diciottesimo compleanno, Diletta consegna a suo figlio un libretto dei risparmi (contenente esattamente 1200 euro) che, però, non viene apprezzato dal ragazzo. Perciò, decide di trasferirli su un assegno. Al momento della consegna, però, il giovane si arrabbia tantissimo. Tanto da dire, addirittura, alla madre di non sentirsi amato.

Com’è andata a finire?

Nonostante Gabriele si sia sciolto in una valle di lacrime alla vista di sua madre Diletta, il giovane ha ammesso di aver ricevuto delle cattiverie da parte della donna. Diletta non sa a cosa si riferisce, così Gabriele fa riferimento agli obblighi ricevuti da sua madre nel non vedere suo padre. Il giovane, inoltre, recrimina alla madre di non essere stato molto presente nella sua vita. Diletta, dal canto suo, dice che non è affatto così.

Nonostante la parole davvero emozionanti di Maria De Filippi che, come al suo solito, tenta di scavare nel profondo dei sentimenti, Gabriele decide di chiudere definitivamente la busta. “Ti perdono, ma devi stare lontano da me”, dice il ragazzo. Lasciando, così, sua madre in lacrime e, soprattutto, senza parole. Ma non è finita qui. Perché, nonostante la sua decisione ad abbandonare lo studio senza aprire la busta, grazie alle parole della padrona di casa, il ragazzo si convince ad incontrare sua madre. E ad abbracciarla.