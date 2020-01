In questa ultima foto su Instagram, Karina Cascella si lascia immortalare con indosso un costume davvero troppo piccolo: spunta un dettaglio ‘piccante’.

Con le temperature rigide di queste ultime settimane, calza proprio a pennello quest’ultima foto di Karina Cascella. Com’è al suo solito, l’ex opinionista di Uomini e Donne, pochissimi istanti fa, ha condiviso una foto davvero entusiasmante. Come raccontato in diversi nostri articoli, siamo abituati ad ammirare la bellezza della giovane campana. Anche perché, come dicevamo precedentemente, la Cascella condivide spesso degli scatti fotografici davvero incredibili. L’ultima risale a qualche istante fa. Quando, con un costume nero davvero troppo piccolo, l’attuale opinionista fissa dei salotti televisivi di Barbara D’Urso ha lasciato, senza alcun dubbio, tutti senza parole. La sua bellezza, ormai, è un dato di fatto. Fatto sta che, al di sotto del bikini, spunta un dettaglio davvero ‘piccante’. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Karina Cascella, il costume è troppo piccolo: il dettaglio ‘piccante’ non sfugge

Sa sempre come catturare l’attenzione su di sé, Karina Cascella. E, badate bene, non soltanto per le sue confessioni, ma anche per le sue foto davvero incredibili. Già in diverse occasioni, infatti, abbiamo potuto ammirare il suo smisurato fascino. Tuttavia, con queste vesti indosso si è completamente superata. Come dicevamo precedentemente, in quest’ultimo scatto su Instagram, la bellissima opinionista di Barbara D’Urso si lascia immortalare con un fantastico costume nero. Lo scatto è davvero minimal, c’è da ammetterlo. Eppure, in un batter baleno, ha conquistato l’interesse dei suoi followers. Sapete perché? Ecco tutti i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Karina indossa un magnifico costume di colore nero che, però, risulta essere ‘troppo piccolo’ per le sue forme. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione sarà stata, senza alcun dubbio, un altro dettaglio. Di cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice. Ci riferiamo, infatti, a quel minuscolo e ‘piccante’ cuoricino disegnato nel bel mezzo della scollatura della bellissima Karina. Voi ci avevate fatto caso? O, magari, siete rimasti completamente senza parole dalla sua bellezza?

L’amore con Max Colombo condiviso su Instagram

È felicemente fidanzata, Karina Cascella. Da circa due anni, l’opinionista di Barbara D’urso è impegnata con Max Colombo. L’uomo che, da come lei stessa ha rivelato più volte, ha profondamente cambiato la sua vita. È proprio per questo motivo che, molto presto, i due convoleranno a nozze.