Chiara Nasti confessa su Instagram la sua ‘ossessione’: “Lo faccio anche 4-5 volte al giorno”, ecco di cosa parla l’influencer, fan senza parole per il suo racconto ‘choc’.

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite del momento. La giovane napoletana è sempre attivissima sui social e racconta praticamente tutto della sua vita. In queste vacanze natalizie, ad esempio, è stata alcuni giorni alle Mauritius e ha documentato tutte le sue giornate sul suo profilo Instagram, mostrando e raccontando tutte le cose che ha fatto, anche le disavventure, che non sono certo mancate, ma soprattutto ha incantato i suoi fan con le foto da urlo in bikini, nelle quali si vedeva il suo fisico mozzafiato e le sue forme esplosive. Ora Chiara è tornata a Napoli e continua a ‘dialogare’ con i suoi tantissimi followers, raccontando loro le sue giornate. Poco fa ha fatto una confessione inaspettata, che ha lasciato tutti senza parole: ecco qual è la sua più grande ossessione, l’influencer ha detto che lo fa anche 4-5 volte al giorno.

Chiara Nasti, l’ossessione più grande che ha: “Lo faccio anche 4-5 volte al giorno”, ecco di cosa si tratta

Chiara Nasti è sempre molto attiva sui social e si mostra senza filtri ai suoi fan, raccontandosi a 360 gradi con loro. Poco fa ha fatto delle storie Instagram in cui ha svelato la sua più grande ossessione, lasciando tutti senza parole. A quanto pare la Nasti è molto fissata con la pulizia dei denti. L’influencer ha infatti raccontato di aver fatto uno sbiancamento lo scorso marzo, e ha spiegato che vorrebbe già farne un altro, solo che non si può, perché altrimenti i denti si rovinano. “Io sono ossessionata, me li lavo minimo 4-5 volte al giorno”. La bella napoletana ha raccontato che prende un serie di accorgimenti per tenere i denti puliti, ad esempio beve sempre il caffè con la cannuccia, perché la caffeina rovina e macchia i denti e lei questo vuole cercare di evitarlo a tutti i costi.

Chiara e la replica ai fan dopo le critiche su Instagram

Chiara Nasti ha pubblicato alcune storie Instagram nelle quali ha parlato della sua ossessione per i denti bianchi, che la porta a lavarli anche 4-5 volte al giorno. Mentre parlava, però, ha ricevuto diversi messaggi da parte dei suoi followers, che l’hanno accusata di non dare un buon esempio, perché i denti si lavano al massimo 3 volte al giorno. Lei ha replicato in maniera piuttosto seccata, dicendo che l’educazione e l’esempio devono arrivare dalle famiglie, e che non ci si deve aspettare di trovare il buon esempio su Instagram.