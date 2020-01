Cristina Marino, la splendida compagna di Luca Argentero, è una vera bomba sexy: uno dei suoi post su Instagram ha fatto innamorare tutti, vediamolo insieme.

Su Instagram conta 254 mila follower: Cristina Marino è una modella, attrice, ballerina e blogger, nonchè fidanzata di Luca Argentero. E’ una vera bellezza la splendida milanese, classe ’91, che sin da bambina è stata protagonista di campagne pubblicitaria: il suo viso angelico le ha permesso di farsi strada nel mondo dei set fotografici. Il suo aspetto esteriore però, non è stato tutto: la giovane si è dedicata anche agli studi, frequentando corsi di danza e recitazione. Ha infatti esordito per la prima volta sul grande schermo nel 2009 nel film di Federico Moccia, Amore 14. Ha poi preso parte a fiction tv come Una grande famiglia e Un passo dal cielo. Nel 2015 ha conosciuto colui che diventerà padre di suo figlio: Luca Argentero. I due si sono incontrati in occasione del film ‘Vacanze ai Caraibi’ e si sono innamorati: l’attore era sposato con Myriam Catania, ma Cristina più volte ha spiegato di non esser stata lei la causa della fine del matrimonio. Sicuramente la sua bellezza non si può mettere in dubbio: un post su Instagram ha fatto davvero girare la testa a tutti. Vediamolo.

Cristina Marino sposta il top: si vede tutto, Instagram diventa ‘bollente’

E’ la compagna di Luca Argentero: l’attrice che ha preso parte a film e fiction televisive italiane, come L’Isola di Pietro, su Instagram è una vera bomba. Cristina Marino conta 254 mila follower ed i suoi post riescono sempre a far innamorare tutti. Il suo cuore però appartiene all’attore considerato tra i più sexy in Italia: insieme formano una coppia davvero splendida.

Tra gli scatti pubblicati dall’ex modella, è spuntato uno che davvero ha fatto alzare la temperatura ai fan. La milanese classe ’91 indossa un top, senza intimo: la sua mano però sposa una delle due bretelle della maglia, impossibile non far cadere gli occhi proprio lì. Questo è il post che ha fatto diventare ‘bollente’ il social network.

Uno sguardo travolgente ed i ‘bei averi’ che fuoriescono: certamente il post non poteva che raccogliere migliaia di consensi. Tra i commenti è comparso anche quello del suo compagno, che presto diventerà padre di suo figlio. Un emoticon del fuoco ha pubblicato Luca Argentero sotto al post della sua dolce metà: Cristina Marino ha incendiato anche lui.