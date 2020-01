Joaquin Phoenix arrestato: l’attore di Joker è un ‘nemico pubblico’?

Joaquin Phoenix è stato arrestato davanti al Campidoglio di Washington. Insieme a lui altri volti molto noti dello star system hollywoodiano.

Joaquin Phoenix ha dimostrato già in altre occasioni di essere particolarmente sensibile al tema dell’allarme ambientale e della necessità di ridurre l’inquinamento prima che la situazione diventi irreversibile. Addirittura l’attore, che recentemente è stato insignito del Golden Globe al miglior attore protagonista per la sua magistrale interpretazione di Joker, ha deciso di prendere misure molto drastiche per aiutare il pianeta. La stilista di Phenix, Stella McCartney ha infatti rivelato che l’attore ha deciso di partecipare a tutti gli eventi mondani indossando sempre lo stesso somoking. Il motivo? Ridurre il consumo di moda “usa e getta” e l’enorme impatto ambientale generato dall’industria dal fashion. Prima di lui si era schierata per la causa addirittura Anna Wintour.

Continuando nella sua battaglia per la difesa dell’ambiente, Joaquin Phenix si è unito ai manifestanti che hanno seguito Jane Fonda in una serie di eventi di protesta che si sono svolti davanti al Campidoglio di Washington. Proprio durante l’ultimo di questi eventi, Joaquin Phoenix è stato arrestato dalla polizia.

Joaquin Phoenix arrestato per una buona causa

L’attore di Joker non è affatto il primo finire dietro le sbarre a seguito del suo impegno per la difesa dell’ambiente. Prima di lui altri nomi molto noti sono finiti negli schedari della polizia: Jane Fonda, Susan Sarandon e Martin Sheen sono tra questi.

In particolare Jane Fonda è l’animatrice e l’organizzatrice dei cosiddetti Fire Drill Fridays, ovvero degli incontri che si svolgono regolarmente ogni venerdì per manifestare contro il riscaldamento globale e lo sfruttamento di fonti di energia altamente inquinanti come i combustibili fossili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Phoenix (@joaquinlphoenix) in data: 10 Gen 2020 alle ore 12:53 PST

Il giorno dedicato alle manifestazioni non è scelto a caso: di Venerdì è infatti cominciata la protesta silenziosa di Greta Thunmberg, la quale ha “contagiato” il mondo intero coni suoi Fridays For Future. Se le manifestazioni organizzate dai giovani nel nome di Greta sono per lo più pacifiche e non portano all’arresto dei manifestanti, le cose per le star di Hollywood che si radunano intorno a Jane Fonda sono ben diverse. Gli attori possono infatti permettersi di manifestare senza autorizzazione in un luogo pubblico e controllato come il Campidoglio Americano, finire in galera e uscire pagando la cauzione, che di certo non intaccherà le loro finanze.

In questo modo le star di Hollywood stanno spostando i limiti della protesta contro il riscaldamento globale, stanno aumentando a dismisura la visibilità delle loro iniziative e ci stanno, letteralmente, mettendo la faccia. Meriterebbero davvero, almeno in questo caso, una lunga standing ovation.