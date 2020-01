Paola Di Benedetto ha fatto scaldare l’atmosfera nel GF VIP: la sua doccia è stata ‘bollente’. Il lato B in primo piano ha fatto impazzire tutti.

Il Grande Fratello VIP è iniziato da pochissimi giorni e già sta facendo molto parlare di se’: il confronto tra Serena e Pago e quello tra Imma Battaglia e Licia Nunez sono stati gli episodi più chiacchierati del reality. Ogni singolo personaggio però ha destato la curiosità di tutti e per questo motivo in tantissimi seguono la diretta dalla casa più spiata d’Italia, da casa. A nessuno è sfuggita la doccia di Paola di Benedetto: la top model, ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex Madre Natura, ha mostrato a tutti il suo fisico scolpito, in particolare il suo lato B. Diamo un’occhiata.

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP: la splendida top model ha conquistato il pubblico del programma non solo per la sua bellezza ma anche per la sua semplicità. Il suo fisico, chiaramente, non è passato inosservato: la sua doccia giornaliera è stata seguita da tantissimi. Il suo lato B in primo piano ha fatto riscaldare l’atmosfera in casa ed anche alzare la temperatura al pubblico. Siete curiosi? Ecco un’immagine dal video postato dal sito ufficiale del Grande Fratello VIP.

L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha mostrato il suo fisico perfetto e scolpito: il suo profilo Instagram che già conta 1,2 milioni di follower è in crescita grazie al GF VIP. La fidanzata di Federico del duo Benji e Fede è decollata come modella nel 2016 quando ha partecipato a Miss Italia: il successo è arrivato con la partecipazione a Ciao Darwin. Dal programma di Paolo Bonolis è poi approdata a L’Isola dei Famosi: la sua partecipazione ha fatto molto parlare di se’ soprattutto per la relazione avuta con Francesco Monte. Oggi è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP ed il suo successo è sempre più in crescita: il programma è iniziato il giorno del suo compleanno e si è emozionata non poco quando è stata sorpresa da un mazzo di fiori, arrivati dal suo fidanzato.