Serena Enardu ha fatto un lungo discorso sui social: ha parlato di quanto accaduto e cosa ha provato quando le è stato proposto di andare al Grande Fratello VIP. Ecco le parole dell’ex tronista.

Serena Enardu sui social è stata un fiume in piena: ha dedicato qualche minuto della sua domenica per raccontare delle sue emozioni dopo quanto accaduto al Grande Fratello VIP e sopratutto per svelare cosa ha provato quando Alfonso Signorini l’ha chiamata per proporle di partecipare al programma. Il televoto non le ha permesso di entrare nella casa di Cinecittà però è riuscita ad avere un confronto con Pago: il cantante avrà il suo tempo per pensare e per decidere se dare o meno una possibilità alla sua (ex) fidanzata. Serena sui social pochi minuti fa ha fatto un lungo discorso tramite le IG story: ecco le sue parole.

Serena Enardu, fiume in piena sui social: “Quando mi chiamò Alfonso persi la testa”

Serena Enardu ha parlato a cuore aperto sui social: ai suoi fan ha raccontato inediti retroscena riguardo la chiamata di Alfonso Signorini, riguardo i suoi errori e soprattutto, di ciò che si augura per Pago.

“Ho ricevuto l’invito da Alfonso Signorini, ho perso la testa perchè non è stato semplice decidere se andare o no” ha cominciato l’ex tronista sottolineando di esser stata molto titubante quando ha avuto la richiesta di partecipazione al Grande Fratello VIP. Ha spiegato di sentirsi ora più leggera perchè ha finalmente parlato con il cuore e messo da parte l’orgoglio. “L’ho presa come opportunità per dare a Pacifico un segnale importante. Ho la sensazione che lui abbia capito di cosa sono disposta a fare per salvare la nostra storia. L’ho visto tranquillo, non capisco cosa è successo nella sua testa: questo forse non lo sa neanche lui” ha continuato Serena spiegando che per lei non è stato facile chieder scusa ed ammettere di aver sbagliato, soprattutto in pubblico, ma c’è sempre una prima volta. “Lui è sereno perchè sa che mi sono resa conto di avergli fatto del male. Se Pago deciderà di non darmi un’altra possibilità sarà stato uno degli errori più grandi della mia vita” ha ammesso la Enardu.

Ora non resta che aspettare Pago: il cantante ha di fronte a se’ il percorso nel reality. Come andrà a finire la storia tra loro due?

Questo il post pubblicato da Serena al termine del confronto finale, durante il viaggio di ritorno dagli studi del Grande Fratello VIP.