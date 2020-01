Amici, Alessandra Celentano furiosa: “Sabato non vi esibirete”, cos’è successo

Amici, Alessandra Celentano furiosa, si scaglia contro due allievi dopo la segnalazione di un ragazzo: “Sabato non vi esibirete”, momenti di tensione in trasmissione.

Amici ormai è entrato sempre più nel vivo, e sono tante le dinamiche che si sono venute a creare all’interno della scuola. Gli allievi lavorano duro e tutti i giorni si allenano nel canto e nel ballo, oltre a fare anche lezioni di teoria, sulle qual poi vengono interrogati dagli insegnanti. Tutti quelli che non studiano, vanno in sfida. Insomma, le regole quest’anno sono davvero ferree, come in una scuola d’arte che si rispetti, e gli allievi devono essere sempre concentrati e attenti per andare avanti nel programma. Una delle insegnanti più severe e rigide è sicuramente Alessandra Celentano, che poco fa è stata protagonista di un momento di tensione, come si è visto nel day-time in onda su Real Time. In questa settimana, infatti, una commissione di critici e giornalisti sta valutando gli allievi risultati insufficienti alle interrogazioni e alle verifiche. La maestra, dopo una segnalazione, si è scagliata contro due allievi, prendendo seri provvedimenti: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Alessandra Celentano furiosa contro Javier e Federico: “Sabato non vi esibirete”, cos’è successo

Alessandra Celentano è una delle insegnanti più temute della scuola di Amici. Maestra di danza classica, i suoi giudizi sono sempre molto severi, e ogni anno capita che ci sia qualche allievo che lei ritiene poco meritevole di stare nel programma. In quest’edizione, ad esempio, Valentin è quello che le piace di meno. Il ballerino di latino è infatti spesso giudicato in maniera negativa dalla Celentano, che qualche giorno fa lo ha ripreso anche per il suo comportamento e per i suo continui ritardi. Il giovane ha replicato però dicendo che non è giusto scagliarsi solo contro di lui, perché ci sono anche altri allievi che fanno spesso tardi o che a volte rimangono in hotel perché dicono di stare male, e ha fatto i nomi di Javier e Federico, che erano presenti, ma non hanno risposto. Poco dopo la Celentano è entrata in sala relax e ha comunicato agli allievi la sua decisione: “Credo alla segnalazione di Valentin, per cui voi due sabato non vi esibirete e non siete più nella lista dei migliori”.

Le sue parole hanno spiazzato Javier e Federico, che hanno cercato di ‘ribellarsi’, sottolineando di non aver mai finto di stare male, e di essere stati assenti pochissime volte. Anche Valentin si è inserito, spiegando che lui non voleva accusare i compagni di aver mentito, ma solo di aver fatto delle assenze e dei ritardi proprio come lui. Secondo l’insegnante, però, le parole di Valentin lasciavano intendere che Javier e Federico avessero fatto assenza fingendo di stare male, da qui il suo provvedimento. “Chiaritevi tra di voi”, ha detto prima di uscire.