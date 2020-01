Andrea Damante ha pubblicato la prima foto di coppia con la sua nuova fidanzata, Claudia: la reazione dei fan è davvero inaspettata. Diamo un’occhiata.

Per Andrea Damante, dopo la famosissima storia con Giulia De Lellis, quella che ha fatto sognare migliaia di fan e raccontata anche nel libro dell’influencer, non è stato facile trovare una donna che gli facesse battere di nuovo il cuore. Forse adesso qualcuno è riuscito a stregare il bel veronese, ex tronista di Uomini e Donne: parliamo di Claudia Coppola. Per la prima volta dopo GDL, il Dama ha mostrato una sua fiamma sui social: i due piccioncini sono partiti insieme e si stanno godendo il mare delle Bahamas. Lei è una fotomodella classe ’98 originaria di Milano. Verso metà dicembre la vedemmo nelle IG story dell’ex tronista: dopo le foto dei due pubblicate dal settimanale Chi, Damante la mostrò per la prima volta sui social, con un video mentre si trovavano in macchina. Oggi però, ha finalmente ufficializzato la loro relazione con un post su Instagram. Curiosi? Ve la mostriamo subito.

Andrea Damante, prima foto di coppia con la fidanzata Claudia: la reazione dei fan

La loro storia è ufficiale: Andrea Damante ha postato due scatti su Instagram insieme alla sua nuova fidanzata. Parliamo di Claudia Coppola, una giovanissima modella milanese. I due si mostrano insieme mentre escono dall’acqua: sono alle Bahamas e vicini sono davvero bellissimi. Certo, è difficile dimenticare la storia dell’ex tronista con Giulia De Lellis: i due conosciuti nello studio di Uomini e Donne hanno avuto una lunga storia d’amore che ha fatto sognare migliaia di fan. Terminata per colpa di un tradimento, hanno continuato i due ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto quando la famosa influencer ha pubblicato un libro, ‘Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza‘, in cui racconta la loro love story ed il tragico modo in cui è finita. Damante, dopo Giulia, ci ha messo un bel po’ di tempo prima di trovare la persona giusta e forse adesso ha smesso di cercarla: sorridenti lui e la sua Claudia hanno regalato un fantastico post ai follower.

La reazione dei fan però è stata inaspettata: moltissimi i commenti di utenti che nominano Giulia. “Meglio GDL“, “Giulia è Giulia” scrive qualcuno. Altri fanno i complimenti, altri ancora fanno ironicamente gli auguri alla ragazza, visto il tradimento di Andrea nella sua precedente storia. Si abitueranno a vederlo al fianco di una donna diversa dalla fashion blogger. Così come lei ha trovato la sua metà (Andrea Iannone) è giusto che anche il Dama cambi pagina.