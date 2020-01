Elisabetta Canalis infiamma Instagram: alza le gambe e mostra tutto in primo pano, il video è imperdibile, fan in delirio per la bella showgirl sarda.

Elisabetta Canalis è senza dubbio una delle ‘eccellenze italiane’ in fatto di bellezza. L’ex velina, che oggi a 41 anni, ha un fisico mozzafiato e il passare del tempo non ha mai scalfito il suo ‘appeal’. Mora, occhi castani e corpo da capogiro, la Canalis continua a far impazzire i suoi fan con le foto e i video che pubblica su Instagram, e che mettono ben in evidenza le sue forme. Sposata con il chirurgo americano Brian Perri, Eli vive a Los Angeles, e lì sta crescendo anche la piccola Skyler Eva, nata 4 anni fa. In questi giorni, però, la Canalis si trova in Italia per presenziare ad alcune sfilate della Milano Fashiow Week. Oltre a incantare tutti con i suoi outfit e la sua bellezza, la Canalis ha letteralmente infiammato Instagram con un video pubblicato poco fa nelle storie, in cui alza le gambe e mostra tutta la sua ‘mercanzia’ in primo piano: ecco le immagini ‘bollenti’.

Elisabetta Canalis, il video irresistibile su Instagram: alza le gambe e mostra tutto in primo piano

Elisabetta Canalis si trova a Milano in questi giorni, insieme alla piccola Skyler Eva, per motivi di lavoro, ed è tornata un po’ indietro nel tempo, quando non era ancora partita per gli States, dove oggi vive. Tra una sfilata e l’altra, però, Eli si è concessa anche una seduta dalla naturopata, che l’ha ‘coccolata’ un po’, occupandosi in particolare delle sue gambe. L’ex velina, infatti, ha ricevuto un bel massaggio con una ‘pozione magica’, come lei stessa l’ha definita nel video. Subito dopo ha pubblicato su Instagram delle storie in cui alza le gambe e le mostra in primo piano, mandando praticamente in delirio i fan. Nel video, infatti, si vedono solo le gambe statuarie della Canalis, completamente scoperte, che fanno volare la fantasia degli oltre 2 milioni di followers della showgirl.

Poi il siparietto con la naturopata: “Mi dici quale pozione hai usato?”, le chiede la Canalis, ma lei risponde facendole un cuoricino con le mani, assolutamente non intenzionata a svelare i suoi ‘trucchi del mestiere’. Probabilmente, però quasi nessuno avrà fatto caso allo scambio di battute tra le due, perché tutti si sono soffermati sul corpo da urlo dell’ex velina.