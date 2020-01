Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano e le frasi shock su Elisa De Panicis: “Si merita due schiaffi…”; ecco cosa è accaduto nel reality.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni, ma ha già regalato tantissimi colpi di scena. La quarta edizione Vip del reality più spiato della tv è caratterizzata da tantissime novità, a partire dal conduttore Alfonso Signorini e dalla coppia inedita di opinionisti, formata da Wanda Nara e Pupo. Ma una grandissima novità è rappresentata anche dalla presenza dei 4 ex concorrenti del Grande Fratello, che attualmente occupano lo scomodo ‘Privé’. Si tratta di Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Salvo Veneziano. I quattro non sono ancora approdati nella Casa vera e propria: vivono nel Privè, una sorta di tugurio privo di ogni confort. Chi riuscirà a diventare un concorrente a tutti gli effetti? Per ora, al televoto ci sono Patrick e Salvo: uno dei due sarà salvato, l’altro dovrà lasciare il reality. Ma proprio Salvo Veneziano, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un episodio che non è passato inosservato. Alcune sue frasi riferite a Elisa De Panicis non sono piaciute proprio a tutti. Scopriamo cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano e le frasi shock su Elisa De Panicis: il web si indigna

Salvo Veneziano è uno dei quattro ex concorrenti presenti nella nuova edizione del GF Vip. Sono passati 20 anni dalla sua partecipazione al primo Grande Fratello, in cui è stato uno dei concorrenti più amati. Ma, nelle ultime ore, il web non ha gradito alcune parole del siciliano, che durante una chiacchierata con i suoi tre coinquilini nel Privè, si è lasciato andare a qualche parola di troppo. Salvo ha espresso la sua opinione su una delle concorrenti del reality, l’influencer Elisa De Panicis. “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente, quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale e staccare la testa e lasciarla sul letto con la pelle così, perché le osa me le sono bevute”. Per molti telespettatori, Salvo utilizza termini davvero forti per esprimere il suo ‘apprezzamento’ nei confronti di Elisa: il siciliano aggiunge “da maciullarla”, “da scannarla”. Le immagini hanno fatto il giro del web e, tra i commenti, in molti si sono indignati. Ecco alcune opinioni apparse sui social:

Insomma, le critiche per Salvo non sono mancate. E, anche se c’è chi difende il siciliano spiegando che si trattava di frasi ironiche, la maggior parte dei telespettatori non ha gradito il suo linguaggio nei confronti di una donna. Il GF prenderà provvedimenti per l’accaduto? Non ci resta che attendere la prossima puntata, in onda mercoledì sera su Canale 5!