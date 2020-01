Gwyneth Paltrow scandalosa: mette in vendita “La Mia Vagina”

Gwyneth Paltrow ha fatto parlare di sé per una decisione che era nata come uno scherzo e che poi si è trasformata nel primo “scandalo” del 2020.

Bellissima, ironica e autoironica, sicuramente consapevole di quali siano i meccanismi che regolano il mondo dello spettacolo, Gwyneth Paltrow ha voluto mettere in vendita on line un prodotto che ha catturato in men che non si dica l’attenzione dei media e, naturalmente, dei compratori.

Tutto è nato nel momento in cui l’attrice stava collaborando con un esperto creatore di fragranze per la realizzazione di un nuovo profumo che sarebbe stato commercializzato con il suo nome.

Secondo la storia che sta circolando in queste ore (e che anche se fosse una leggenda metropolitana sarebbe comunque memorabile), mentre Gwyneth Paltrow valutava le varie proposte realizzate da Douglas Little avrebbe esclamato “Questo assomiglia all’odore di una vagina!”

Gwyneth Paltrow e la candela che profuma di Vagina

Non si sono spinti a creare davvero un profumo “vagina” ma i due amici burloni hanno deciso di sfruttare la divertente associazione di idee avuta da Gwyneth e di produrre una candela profumata per ambienti che, secondo quanto riportato dall’etichetta, ha lo stesso odore della vagina di Gwyneth Paltrow.

L’oggetto dei desideri è stato commercializzato attraverso il web con un prezzo di mercato di 75 Euro e l’intera produzione è andata sold out nel giro di 24 ore dalla messa in vendita. Un successo enorme che ha (ovviamente) generato qualche polemica tra i ben pensanti di mezzo mondo. Era proprio necessario? Forse no, ma probabilmente Gwyneth Paltrow ha pensato che fosse davvero un peccato sprecare un’occasione così divertente.

Naturalmente la domanda che tutti si stanno facendo in questo momento è: quali sono le essenza utilizzate per ricreare il profumo della vagina di Gwyneth Paltrow? Pare che la candela contenga essenze di geranio, bergamotto e cedro giustapposti a rosa di Damasco e ambra.