Jasmine Carrisi irriconoscibile, ha incantato tutti a Domenica Live con Barbara D’Urso: dal nuovo look ai retroscena inediti sulla mamma di Al Bano, la sua dolce nonna di cui conserva un ricordo stupendo

Jasmine Carrisi ha da poco compiuto 19 anni, ha doti canore notevoli ed un cognome molto importante. Figlia d’arte, in televisione da Barbara D’Urso ha dimostrato di saper catturare la telecamera. In effetti, i telespettatori sono rimasti molto colpiti dalla sua bellezza. Come facciamo a saperlo? Basta dare un’occhiata all’hashtag su Twitter o Instagram. Tutti hanno apprezzato anche il suo nuovo look. Non è cambiata radicalmente, ma i capelli sono sicuramente diversi da com’erano fino a qualche anno fa. In studio a Domenica Live ha rilasciato un’intervista in cui si è raccontata senza mezze misure. Non ha temuto neanche un po’ la telecamera ed il giudizio del pubblico. Ne riportiamo un piccolo stralcio, un passaggio molto commovente su sua nonna: “Ti voglio raccontare una cosa”, rivolgendosi a Barbara, “lei in cucina aveva una parete con tutte le foto di quando era piccola lei, le foto di mio padre, di mio zio, le foto di tutti i nipoti. E tra queste foto ce n’era anche una di quando lei era giovane con due cugine. Una però non le stava molto simpatica e quindi lei ha fatto una specie di photoshop e ha messo sulla faccia di questa cugina la sua faccia”. (Per sapere se Jasmine Carrisi ha fatto qualche ritocco estetico puoi leggere questo articolo in cui riportiamo alcune indiscrezioni a tal proposito).

Jasmine Carrisi irriconoscibile, nuovo look ed intervista commovente a Domenica Live

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha sfoggiato il suo nuovo look a Domenica Live, trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Era oggettivamente molto bella: un viso angelico e degli occhi incantevoli. Ultimamente, poi, ha fatto qualche modifica al look e la D’Urso ha voluto evidenziarlo nel suo post su Instagram:

E’ già una star dei social, Jasmine Carrisi, il suo profilo conta 60mila follower. Insomma, è già un personaggio molto interessante. Nell’ultima intervista rilasciata a Barbara D’Urso, come detto, ha parlato di tantissimi dettagli della sua vita privata. Tra questi, anche un retroscena su sua nonna: “Mi ha insegnato a essere dura, un po’ più forte, mi ha insegnato a essere dura come lei. Il ricordo più dolce di lei sono le passeggiate fatte insieme, lei mi raccontava del nonno”. Insomma, un bel ricordo quello che ha di sua nonna e che ha voluto condividere con un pubblico che già la ama. Quanto al nuovo colore di capelli… non è bellissima così? Cosa ne pensate? Potete scrivercelo nei commenti.