Da lunedì 13 gennaio va in onda su Rai Uno la fiction ‘La guerra è finita’: ecco la trama ed il cast della serie tv ispirata ad una storia vera.

Lunedì 13 gennaio alle 21:25 su Rai Uno comincia la fiction ‘La guerra è finita‘: la regia è di Michele Soave ed il pubblico potrà vederla in 4 puntate. La storia racconta una storia vera, ambientata a pochi giorni dalla Liberazione: è l’alba di una nuova era per chi è sopravvissuto all’Olocausto. I protagonisti sono Davide e Giulia: entrambi legati alla Resistenza, si incrociano per caso ed, aiutati da un ex ufficiale della Brigata Ebraica, occupano un casale abbandonato. Lì ospiteranno i bambini italiani e stranieri per aiutarli a riscoprire la voglia di vivere: insieme torneranno a giocare, ad amare ed a studiare. Davide è un ex ingegnere che fa parte del CLN ed in cerca del figlio e della moglie, trova ragazzi rimasti soli ed insieme a Giulia, pedagogista di ottima famiglia, daranno un senso alle vite dei bambini e ragazzi reduci dai campi.

La guerra è finita: trama e cast della fiction basata su una storia vera

‘La guerra è finita‘ è la fiction partita lunedì 13 gennaio alle 21:25: saranno 4 gli appuntamenti con la serie che racconta una storia vera. Davide e Giulia sono i protagonisti e saranno coloro che proveranno a salvare bambini e giovani pochi giorni dopo la Liberazione: sopravvivere all’Olocausto è un gran traguardo, ma ritornare a vivere dopo non è così semplice. I due protagonisti occupano una tenuta agricola abbandonata e sarà lì che, giorno dopo giorno, i bambini ed i ragazzi italiani e stranieri, riscopriranno la voglia di vivere, tornando a giocare, studiare ed amare.

Michele Riondino interpreta Davide, mentre Giulia è Isabella Ragonese. L’ex ufficiale della Brigata Ebraica che li aiuterà è interpretato da Valerio Binasco. Nella fiction presente Federico Cesari: ha il ruolo di Gabriel, un orfano già da prima della guerra, fuggito dal campo di concentramento e salvato dai partigiani polacchi. Nel cast sono presenti anche: Andrea Bosca, Carmine Buschini, Carolina Sala, Beatrice Cevolani, Paola Sambo, Diego Facciotti, Alfredo Pea, Laura Pizzirani, Sara Lazzaro, Maria Vittoria Dallasta.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming

La serie tv andrà in onda tutti i lunedì per quattro settimane a partire dal 13 gennaio 2020 su Rai Uno alle ore 21:25. Sarà possibile accedere alle puntate e vederle in streaming tramite il sito RaiPlay.it.