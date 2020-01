Sanremo 2020, colpaccio di Amadeus: al suo fianco nella serata finale ci sarà proprio lei; ecco l’annuncio ufficiale.

Manca sempre meno all’inizio dell’attesissima 70 esima edizione del Festival di Sanremo 2020. Si tratta della kermesse canora più famosa del nostro Paese, che quest’anno sarà guidata da Amadeus. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 ha dato tutto per dar vita a un Festival davvero speciale. Dal 4 all’8 febbraio potremmo scoprire tutte le sorprese preparate dal conduttore. Nel frattempo, il cast dei big al completo è stato reso noto proprio da Amadeus: tantissimi i cantanti al loro debutto sul palco dell’Ariston. Ma se c’è grande attesa per scoprire i brani che i Big presenteranno a Sanremo, non si può dire diversamente sui nomi delle vallette che affiancheranno il conduttore durante le prime serate di febbraio. Sono davvero tanti i nomi trapelati sul web negli ultimi mesi. Chi tra le tante donne nominate farà davvero parte del cast di Sanremo 2020? Ebbene, quel che è certo è che di donne ce ne saranno più di una. Forse 10, due per ogni serata. Ma un nome ufficiale è arrivato proprio qualche ora fa. Si tratta di un ‘amatissima conduttrice Rai, che affiancherà Amadeus proprio nella serata finale di Sanremo, di sabato sera. Ecco di chi si tratta!

Sanremo 2020, colpaccio di Amadeus per la serata finale: al suo fianco ci sarà Mara Venier

Svelato il nome della prima donna che affiancherà Amadeus per la serata finale del Festival di Sanremo 2020. E che nome! Si tratta della regina della domenica Mara Venier! Una notizia che è arrivata poco fa, dal programma radiofonico Chiamate Mara 3131. Amadeus, ospite in radio, ha ufficialmente chiesto a Zia Mara di affiancarlo nella serata finale: “Voglio che nella serata finale, sabato sera, tu sia la prima donna a scendere le scale”. Una richiesta che Mara non ha potuto rifiutare. “Sei la donna che tutti amano, non ti voglio solo seduta in prima fila, ti voglio vicino a me!”. Parole dolcissime quelle di Amadeus per la conduttrice, che con immensa gioia ha accettato senza esitazioni. “Ci sarò, senza tacchi ma ci sarò!Sono onorata!”. Un debutto con sorpresa, quello della Venier in radio, su Rai Radio 2. “Amore ci vediamo sabato per la finale di Sanremo”: con queste parole la conduttrice saluta il suo ospite vip Amadeus, dandosi appuntamento a sabato 8 febbraio.

Questo il post pubblicato oggi su Instagram dalla conduttrice, per invitare i suoi fan a seguire la prima puntata della sua trasmissione radiofonica. E voi, siete felici di vedere Mara Venier sul palco di Sanremo con Amadeus?