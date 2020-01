Nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio 2020 andrà in onda la famosissima notte degli Oscar. Ecco tutte le nomination.

Sono state annunciate le candidature dei prossimi Academy Award, in vista della cerimonia della notte tra il 9 ed il 10 febbraio 2020: si tratta della 92esima premiazione degli Oscar, presentata dall’Academy of Motion Picture Art and Sciences ed onorerà i migliori film del 2019. Si svolgerà al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles. Chi vorrà seguire la cerimonia in diretta dall’Italia dovrà collegarsi alle 2 della notte tra il 9 ed il 10 febbraio. Sarà una corsa a quattro per la notte degli Oscar: il film che hanno ottenuto più candidature sono Joker di Todd Phillips, C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese e 1917 di Sam Mendes. Chi vincerà? Un dettaglio svela il favorito…ve lo sveliamo subito.

Oscar 2020, tutte le nomination: Joker contro Scorsese e Tarantino

Si avvicina la notte degli Oscar 2020: la 92esima edizione arriva nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio, alle 2, e si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles. Jocker di Todd Phillips e Joaquin Phoenix (Leone D’Oro a Venezia 76) è il film che ha conquistato il maggior numero di nomination: parliamo di undici candidature, compresa quella per l’attore. La risata di Arthur Fleck ha diviso la critica ed ha fatto discutere come poche volte è successo: le migliori riviste cinematografiche hanno espresso il loro parere sul film, ognuno diverso. Per il Guardian ‘deludente’, per Rolling Stone ‘semplicemente meraviglioso’ ed altri ancora pareri contrastanti.

Sarà però una gara a quattro per questi Oscar 2020: dieci nomination ha conquistato C’era una volta…a Hollywood di Quentin Tarantino, 1917 di Sam Mendes e The Irishman di Martin Scorsese. Tutti sono in lizza sia che per ‘miglior film’ che per ‘miglior regia’. In gara c’è anche Bong Joon-ho con Parasite: il regista sudcoreano (vincitore della Palma d’oro a Cannes) ha conquistato altre cinque nomination. Sarà questa un’edizione chiave perchè si rinnova la sfida tra nuova e vecchia Hollywood. Netflix ha ottenuto 24 candidature grazie a The Irishman, Storia di un matrimonio, I due papi ed anche gli Studios sono in gran forma.

Attori

Sarà un’edizione davvero incredibile: Joaquin Phoenix dovrà vedersela con Leonardo Di Caprio, Adam Driver, Jonathan Pryce e Banderas per il titolo di miglior attore protagonista. I non protagonisti che si contendono il titolo sono cinque: accanto a Brad Pitt, ci sono Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino e Joe Pesci. Una grandissime soddisfazione arriva per Scarlett Joansson, come attrice protagonista per Storia di un matrimonio, in gara con lei Renee Zellweger, Judy, Charlize Theron, Saoirse Ronan, Jo March, Cynthia Erivo.

Joker vincerà l’Oscar? E’ iniziato il countdown verso la notte degli Oscar 2020.