Sabrina Salerno in intimo nell’ultimo post pubblicato su Instagram: il body è trasparente, nello specchio spunta un dettaglio ‘bollente’.

È una delle icone più amate degli anni ottanta. Parliamo di lei, Sabrina Salerno, che con la sua bellezza ha incantato intere generazioni. La showgirl è diventata famosa proprio negli anni ’80 come cantante, ottenendo uno strepitoso successo anche all’estero. Il suo esordio in tv è arrivato nel 1984 con W le donne, trasmissione condotta da Amanda Lear e Andrea Giordana, ma è il 1986 l’anno del debutto come cantante: il singolo Sexy girl, prodotto da Claudio Cecchetto, fu un vero e proprio successo, sia in Italia che in moltissimi Paesi europei. Da lì, una carriera ricca di soddisfazione per la showgirl, che, c’è da dirlo, ha sempre conquistato tutti anche con la sua bellezza, oltre che per il talento. Le sue misure notevoli hanno fatto impazzire milioni di fan. Ma, oggi la situazione non sembra essere molto diversa! La Salerno, infatti, è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Ed è proprio lì che la showgirl pubblica spesso scatti che infiammano i followers! Come quello apparso qualche ora fa sul suo profilo. Uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt Instagram. Diamo un’occhiata!

Sabrina Salerno infiamma Instagram: intimo nero, nello specchio spunta un dettaglio ‘bollente’

È proprio il caso di dirlo: passano gli anni, ma Sabrina Salerno non passa mai! Basta fare un giro sul profilo Instagram della showgirl per accorgersi che il tempo sembra essersi fermato per la star di Boys. La cantante ama tenersi in contatto con i suoi fan attraverso Instagram, dove il suo profilo è seguito da ben 334 mila followers. Numeri da capogiro, come da capogiro è l’ultimo scatto postato da Sabrina sulla sua pagina ufficiale. Uno scatto in intimo, in cui il body che indossa la Salerno lascia poco spazio all’immaginazione. Il gioco del ‘vedo non vedo’ creato dalle trasparenze del body non è tutto: nello specchio, a sinistra, si intravede il dettaglio davvero ‘bollente’ dello scatto. Si tratta del lato B della bellissima Sabrina, che ha scatenato i commenti dei fan con il suo ultimo post. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! La Salerno è davvero irresistibile nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. “La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo”, scrive Sabrina nella didascalia alla foto. Ma, dando uno sguardo ai commenti, gli occhi di tutti sono finiti altrove! Sabrina ha un corpo da far invidia alle ventenni: una pioggia di likes ha invaso il suo post. E voi, cosa aspettate a seguirla?