Il settimanale Chi ha scoperto che Bianca Guaccero sta per lasciare la conduzione di Detto Fatto.

Bianca Guaccero ha deciso di abbandonare la conduzione del programma Detto Fatto. Ad annunciarlo è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice infatti pare che dopo due anni al timone del factual show di Rai 2 abbia deciso di dire basta e dedicarsi ad altri progetti.

Lo scoop: Bianca Guaccero passa a Sky, l’annuncio di Chi

Nel numero di oggi, mercoledì 15 gennaio, di Chi, scopriamo che Bianca Guaccero sta per lasciare la conduzione di Detto Fatto. La conduttrice Pugliese pare che abbia già firmato in segreto un accordo con Sky per un nuovo format in diretta al mattino sulle reti private. A oggi non ci sono altre notize in merito, ma sicuramente dopo lo scoop di Chi scopriremo se è tutto vero oppure no. Ciò che sappiamo è che Detto Fatto non sta andando molto bene in termini di ascolti. Sembra infatti che non superi il 15% di share, ma a tal proposito la Guaccero non si è mai espressa, non rispondendo nemmeno alla critiche non troppo velate di Giovanni Ciacci, ex volto storico del programma.

Chi è Bianca Guaccero

Per chi non la conoscesse Bianca Guaccero ha iniziato la sua carriera come attrice recitando nel 1999 nel film Terra Bruciata con Raoul Bova. Da quel momento i film a cui ha partecipato sono tantissimi: Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, Tra due mondi di Fabio Conversi…ma non solo grande schermo. La Guaccero è anche approdata in tv nella mini serie Ama il tuo nemico 2 di Damiano Damiani,Tutti i sogni del mondo, Assunta Spina, Capri, La terza verità. L’abbiamo poi vista sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice nel 2008 del Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Nello stesso anno è in tv anche con La stella della porta accanto e nel musical Poveri ma belli, con la regia di Massimo Ranieri. La carriera in tv prosegue con le miniserie Il bene e il male e Mia madre. Nel 2015 approda nel programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nel 2018 invece conduce il programma televisivo Detto fatto di Rai 2.

Se fosse vero che la conduttrice ha firmato un accordo con Sky sembra che la Guaccero abbia scelto il suo lavoro futuro. Basta fiction e teatro, ma via libera alla conduzione che, al di là degli ascolti e del risultato di Detto Fatto, sembra riuscirle molto bene.