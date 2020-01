Giulia De Lellis, festa a sorpresa organizzata da Andrea Iannone per il suo compleanno: si presenta anche una persona molto ‘speciale’, “Sono scioccata” ecco di chi si tratta.

Giulia De Lellis ha compiuto 24 anni, e li ha festeggiati in un modo bellissimo, ovvero con una splendida festa a sorpresa organizzata per lei dal suo fidanzato Andrea Iannone. L’influencer romana, nonostante la sua giovanissima età, è davvero all’apice della sua carriera e sta vivendo un momento d’oro, sia per il suo lavoro di esperta di tendenze e influencer sui social, sia per i tanti progetti a cui ha partecipato negli ultimi mesi, come il libro che ha scritto, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, e la web serie ‘Una vita in bianco’, in onda su Witty Tv, entrambi grandissimi successi, come del resto tutto quello che Giulia fa. Durante le vacanze di Natale una brutta disavventura ha colpito Giulia, che ha subito in grave furto a casa sua, ma l’ex corteggiatrice ha affrontato tutto con il sorriso, come sempre, e ha superato anche quel momento difficile. Ieri sera il suo fidanzato Andrea Iannone le ha regalato una festa indimenticabile, alla quale si è presentata una persona davvero molto ‘speciale’ per lei: ecco di chi si tratta.

Giulia De Lellis, festa a sorpresa per il compleanno: c’era anche una persona ‘speciale’

Giulia De Lellis ha festeggiato ieri sera i suoi 24 anni. Il fidanzato Andrea Iannone l’ha portata a cena fuori a Milano, facendole credere che avrebbero vissuto una serata romantica a due, ma poi l’ha portata in un locale dove c’erano tanti invitati ad aspettarla, dalla famiglia agli amici più cari. Presente anche Ivana Mrazova, che con Giulia ha stretto un bellissimo rapporto dai tempi del Grande Fratello Vip 2, insieme al fidanzato Luca Onestini. Al completo anche la famiglia di Giulia, compresa sua sorella con le figlie, a cui ‘zia Tata’ è incredibilmente legata. L’influencer, infatti, è rimasta davvero senza parole e ha vissuto una serata indimenticabile, davvero colpita e ‘scioccata’ in particolare per la presenza di una persona, qualcuno che per lei è davvero ‘speciale’. Stiamo parlando di suo padre Giulio, al quale è molto legata, e che per lei è salito da Roma.

“Sono scioccata che il Giulione nazionale, sempre un gran bell’uomo, sia venuto fino a Milano”, ha detto con ironia Giulia, che negli occhi ha davvero una scintilla, tanta è la gioia di avere la sua famiglia per intero attorno a sé in un giorno tanto speciale.