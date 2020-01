Giulia De Lellis derubata: “Mi hanno fatto davvero male”, i dettagli choc

GIulia De Lellis è stata derubata in casa durante le feste di Natale: “Stavolta me l’hanno fatta davvero grossa””, l’influencer è davvero giù di morale e racconta tutti i dettagli.

Giulia De Lellis è senza dubbio una delle influencer più in gamba e seguite del momento. Dopo l’esperienza come corteggiatrice a Uomini e Donne, la sua carriera ha avuto una rapida ascesa, tra tv e mondo social, tanto che oggi Giulia vanta all’attivo un Grande Fratello Vip, un ruolo da protagonista nella web serie ‘Una vita in bianco’, e un libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. Tutti enormi successi, che si aggiungono al suo lavoro da influencer ed esperta di tendenze. Insomma, Giulia è un vero ‘fenomeno’ ed è sempre molto attiva sui social, dove condivide praticamente tutto della sua vita. Poco fa, però, ha fatto delle storie Instagram per raccontare ai fan la brutta disavventura che le è successa. Giulia è stata infatti derubata in casa: ecco l’incredibile racconto e la drastica decisione dell’influencer.

Giulia De Lellis derubata in casa: l’incredibile racconto

Giulia De Lellis è scomparsa dai social nei giorni scorsi, e la cosa non era certo passata inosservata. L’ex corteggiatrice do solito utilizza tantissimo il suo profilo Instagram per ‘comunicare’ con i suoi fan e raccontare la sua vita e i suoi spostamenti. Poco fa è tornata ‘on line’ per condividere con i suoi milioni di followers quello che le è successo. Una cosa davvero incresciosa, che l’ha fatta stare tanto male. Giulia è stata infatti derubata in casa poco prima di Capodanno. “Non ho parlato prima perché di solito preferisco usare i social per condividere le cose belle e non quelle negative. Stavolta me l’hanno fatta davvero grossa, mi hanno fatto proprio male”, ha raccontato la De Lellis, aggiungendo che adesso sta meglio, ma che ha passato dei giorni difficili, in cui è stata molto giù.

L’influencer ha raccontato di essere rimasta letteralmente ‘in mutande’, perché i ladri le hanno rubato praticamente tutto, dalle scarpe, agli abiti, ai trucchi, causandole un danno economico ed affettivo davvero enorme, come lei stessa fa capire nelle storie Instagram, con le quali ringrazia anche amici e familiari per averla aiutata a rimettersi in piedi, sia moralmente che praticamente.

Giulia ha anche aggiunto che da questo momento in poi darà meno informazioni su Instagram circa i suoi spostamenti e i suoi viaggi, perché ha capito che questo può aiutare i ladri a capire come e quando muoversi. L’influencer ha anzi consigliato anche ai suoi followers di fare lo stesso, perché i social possono essere davvero dannosi in questo senso.