Ivana Mrazova, clamorosa gaffe nelle storie Instagram: scatta immediatamente l’ironia social, ecco cosa ha ‘combinato’ la fidanzata di Luca Onestini.

Ivana Mrazova è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste più amate della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Modella di origine ceca, dalla bellezza assoluta, ha calcato importanti passerelle in Italia e in Europa, prima di farsi conoscere dal grande pubblico come valletta di Sanremo nel 2012, suo vero esordio televisivo. Qualche anno più tardi, precisamente nel 2017, è stata protagonista del secondo GF Vip condotto da Ilary Blasi. Classificatasi terza, ha conosciuto durante il reality il suo attuale compagno, l’ex tronista Luca Onestini. I due sono davvero innamorati pazzi e hanno fatto appassionare il pubblico alla loro storia. Indimenticabile lo scherzo de Le Iene alla modella, che è gelosissima del suo fidanzato, quando le hanno fatto credere che lui l’aveva tradita. Tutto finto, ovviamente, perché la storia tra Luca e Ivana procede a gonfie vele, e loro lo dimostrano anche sui social. Sempre molto attiva su Instagram, Ivana ha fatto una clamorosa gaffe nelle sue ultime storie, che ha fatto subito scattare l’ironia tra i suoi tantissimi fan: ecco cosa ha ‘combinato’ l’ex gieffina.

Ivana Mrazova, la clamorosa gaffe su Instagram: ecco cos’è successo nel dettaglio

Ivana Mrazova è sempre molto attiva su Instagram, dove ha raggiunto oltre 1 milione di followers. Qualche ora fa, durante delle stories in cui mostrava i suo prodotti per il trucco i fan, ha fatto una gaffe davvero clamorosa, che ha fatto subito scattare l’ironia social. Niente di grave, sia chiaro, solo un errore di italiano, chiaramente dovuto anche al fatto che Ivana è ceca, dunque non ha una padronanza totale della nostra lingua. Mentre mostrava ai suoi followers un ombretto color ‘terra’, ha spiegato che a volte lo usa anche per colorire le guance, ma invece di dire ‘zigomi’, ha detto ‘gomiti’. “Questo è molto bello, io lo uso spesso anche per i gomiti”, sono state le sue parole, che hanno subito fatto scattare l’ironia sui social. La scena, infatti, è davvero divertente ed è stata immediatamente ripresa e commentata dalle pagine di gossip e dagli utenti, che hanno scherzato sulla cosa.

Ivana e Luca al compleanno di Giulia De Lellis

Ivana Mrazova è sempre molto attiva sui social e sul suo profilo Instagram ha pubblicato poco fa anche delle storie registrate durante la festa per il ventiquattresimo compleanno di Giulia De Lellis, al quale ha partecipato insieme a Luca Onestini e ad altri amici. Ivana e Giulia, infatti, hanno legato molto durante l’esperienza condivisa al Grande Fratello Vip, e sono rimaste ottime amiche.