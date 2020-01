In quest’utima foto su Instagram, Lorella Boccia si immortala con indosso un abito da una scollatura davvero ‘particolare’: sotto è senza biancheria.

Ne ha fatta di strada Lorella Boccia da quando, nel 2012, è entrata a far parte del cast di Amici in vesti di ballerina. Sono passati esattamente 8 anni da quel momento. Eppure, la giovane napoletana vanta, attualmente, di un successo davvero assoluto. Non soltanto, da circa due anni, è entrata a far parte del cast dei ballerini professionisti del programma che, anni fa, l’ha ‘lanciata’ in questo mondo, ma ne conduce anche il daytime su Real Time ed, infine, è al timone di un programma tutto suo sul medesimo canale televisivo. Insomma, una carriera davvero molto ricca. Che, tra l’altro, sembra continuare sulla stessa lunghezza d’onda anche su Instagram. Sul suo canale social, la giovane moglie di Niccolò Presta è molto seguita. Ed è per questo che non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. Non a caso, pochissime ore fa, la bella Boccia ha condiviso una foto davvero strepitosa. Indossa un vestito da una scollatura davvero ‘particolare’. Grazie al quale, però, si intravede chiaramente un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Lorella Boccia, scollatura ‘particolare’: sotto è senza biancheria

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo della smisurata bellezza di Lorella Boccia. Infatti, come detto e raccontato più volte, la ballerina di Amici è solita condividere degli scatti davvero fantastici. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, con indosso un abito nero da una scollatura davvero ‘particolare’, la giovane napoletana ha fatto letteralmente alzare la temperatura di Instagram. Diamoci un’occhiata più da vicino:

Non è la classica scollatura a ‘cuore’, a ‘barca’ o quant’altro, bensì una scollatura un po’, come dire, ‘particolare’ e, soprattutto, davvero spettacolare. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, si vede chiaramente che al di sotto di tale vestito, Lorella non indossa alcun tipo di biancheria intima. Sfoggiando, tra l’altro, una scollatura davvero da urlo.

Anticipazioni Rivelo: ospite Stefano Bettarini

Continua il successo di Rivelo, il programma di Real Time condotto dalla bellissima Lorella Boccia. Proprio domani, giovedì 16 Gennaio, ne andrà in onda un’altra puntata. Che, stando a quanto trapelato dal web, sembrerebbe concentrarsi sulla figura di Stefano Bettarini. Cosa racconterà l’affascinante ex marito di Simona Ventura ed attuale compagno di Nicoletta Larini alla bellissima ballerina di Amici? Staremo a vedere. Ma, senza alcun dubbio, la puntata di domani, così come tutte le altre, sarà davvero imperdibile.