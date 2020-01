Pamela Prati contro la D’Urso: “Offensivo essere associata a lei”

Pamela Prati si scaglia contro la D’Urso dopo le accuse che quest’ultima le ha rivolto durante l’ospitata nel salotto di Verissimo: la Prati è furiosa.

Pamela Prati ha letteralmente fatto la fortuna di Carmelita nella scorsa stagione televisiva. Il famoso Pratigate, che è stato al centro di diverse puntate di Live – Non E’ La D’Urso, ha infatti portato un enorme numero di telespettatori alla trasmissione e, allo stesso tempo, un’enorme pubblicità alla Prati.

Purtroppo con l’andare del tempo i rapporti tra Pamela e Barbara si sono deteriorati e le due sono ormai ai ferri corti. Il motivo è che Pamela Prati accusa Barbara di aver sfruttato il suo nome e le sue vicende personali per costruite un vero e proprio caso, esattamente come fa con molti altri suoi ospiti. Dall’altra parte Barbara ha accusato recentemente Pamela Prati di aver usato il logo di Live per pubblicizzare la sua partecipazione a un evento organizzato in una discoteca.

Proprio quest’ultimo punto ha fatto scattare la durissima reazione di Pamela Prati, che ha voluto ribattere duramente alle insinuazioni della D’Urso spiegando il proprio punto di vista.

Pamela Prati ancora contro la D’Urso per il Pratigate

Silvia Toffanin ha invitato Barbara D’Urso a Verissimo lo scorso 11 Gennaio. Le due hanno toccato vari argomenti durante la loro chiacchierata, tuttavia il più scottante è stato certamente il famigerato Pratigate.

Consapevole di avere in Silvia un’alleata, Barbara D’Urso ha approfittato dell’ospitata a Verissimo per criticare Pamela Prati ancora una volta, a distanza di mesi dal Pratigate. La presentatrice ha rivelato che la Prati ha usato il logo di live per farsi pubblicità, commentando: “Mi fa ridere che ora Pamela Prati fa le serate e sulle locandine mette il logo di Live scrivendo “Dal salotto di Barbara D’Urso”. Prima non andava bene e ora sì”.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) in data: 12 Gen 2020 alle ore 7:54 PST

Dopo queste affermazioni la Prati ha sentito il bisogno di difendersi e di dare la sua versione dei fatti attraverso un lungo sfogo su Instagram durante il quale ha spiegato che ha chiuso ogni rapporto con la discoteca che aveva realizzato la locandina incriminata senza avvertirla. Ha inoltre aggiunto: “È per me ridicolo sentir dire da un programma, in persona di chi lo conduce, che ha vissuto per mesi usando il mio nome, che ora io userei il loro nome!”

E continua: “Per me è offensivo essere associata a un programma che sfrutta le persone e le situazioni, che non fa le dovute verifiche e che, anche a verifiche fatte, dà delle cose la visione più economicamente utilitaristica per loro, seppur falsa. Live Non è la d’Urso ha utilizzato per una stagione intera, e facendo ascolti da record ovviamente mai più fatti, il nome di Pamela Prati.”