Serena Enardu si è allenata in palestra nelle ultime ore: indossa un leggins molto stretto ed il lato B è in primo piano. Instagram va in tilt: diamo un’occhiata.

Serena Enardu è una delle donne più chiacchierate nel mondo del gossip nell’ultimo periodo: la sua storia con Pago, attuale concorrente del Grande Fratello VIP, ha catturato l’attenzione di tutti. I due, dopo 7 anni di storia si sono lasciati al termine dell’esperienza nel programma Temptation Island VIP: il confronto finale tra Serena e Pago su Canale 5 ha avuto migliaia e migliaia di riscontri. Dopo qualche mese separati, l’ex tronista vorrebbe recuperare il rapporto con il suo (ex) compagno ed ha provato ad entrare nella casa del GF per riconquistarlo. Il pubblico da casa, che aveva il compito di votare per la sua entrata o no, ha deciso di non farle vivere una settimana nel reality insieme al cantante e così è stata costretta a tornare a casa. Attende che il programma finisca per poter recuperare: intanto però si allena in palestra ed il suo fisico ha fatto impazzire non pochi oggi. Diamo un’occhiata a cosa ha pubblicato.

Serena Enardu in palestra: lato B in primo piano, la ripresa su Instagram diventa ‘di fuoco’

Serena Enardu ha letteralmente infiammato Instagram poche ore fa: la splendida sarda come si consueto è andata ad allenarsi in palestra e si sa, l’abbigliamento sportivo per le donne è sempre molto sensuale. Leggins e top mettono in risalto le belle forme a chi le ha e di certo a Serena non mancano: il suo pantalone è davvero stretto ed il lato B risulta essere in primo piano. Insomma una ripresa di fuoco fatta dalla stessa Enardu e pubblicata nelle sue IG story ha fatto girare la testa ai suo i 460 mila follower.

L’irresistibile Serena è veramente una bellissima donna: nel 2007 si è seduta sul famoso trono di Uomini e Donne. La sua esperienza però non andò come immaginava: dopo un lunghissimo tira e molla con colui che le rubò il cuore avanti le telecamere, ha iniziato la sua storia d’amore con Pago. A Temptation Island VIP, dopo 7 anni di love story, i due si sono lasciati ed ora forse le loro strade potrebbero nuovamente rincontrarsi. Nei loro occhi, al momento del confronto avuto nella casa del Grande Fratello VIP, si leggeva il sentimento forte che li tiene uniti. Si dice così: ‘Se son rose, fioriranno’.

Questo è l’ultimo scatto sui social che li vede insieme: risale al 23 luglio. Speriamo di vederne altri, nuovi!