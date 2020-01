Qualche ora fa, Michelle Hunziker ha pubblicato delle foto di uno shooting davvero ‘bollente’: a corredo di esse, spunta un commento di Tomaso Trussardi.

È, senza alcun dubbio, una dei volti più amati ed apprezzati delle televisione italiana, Michelle Hunziker. Con la sua innata simpatia, ironia e battuta sempre pronta, la conduttrice svizzera vanta un successo davvero clamoroso. Badate bene, non ci riferiamo soltanto dal punto di vista ‘televisivo’, ma anche dal punto di vista ‘social’. Michelle, infatti, possiede un account Instagram davvero molto ricco. Sul quale, tra l’altro, si diletta ad interagire e comunicare con i suoi followers e, perché no, anche condividere delle foto davvero pazzesche. Pochissime ore fa, ad esempio, la bellissima Michelle ha reso noto uno shooting di cui è stata protagonista che, date le foto magnifiche, può essere senza alcun dubbio definito davvero ‘bollente’. La Hunziker, infatti, è strepitosa. E non siamo i soli a dirlo. Anche perché, a corredo di tale post social, è spuntato anche il commento inaspettato di suo marito Tomaso Trussardi. Curiosi di sapere cosa è successo? Ecco tutti i dettagli.

Michelle Hunziker, shooting ‘di fuoco’: il commento di Tomaso Trussardi

In quest’ultimo shooting pubblicato su Instagram, Michelle Hunziker si è letteralmente superata. In tutte le foto pubblicate sul suo canale social, la conduttrice svizzera si è mostrata davvero in forma super smagliante. Non a caso, in un batter baleno, le foto in questione sono state letteralmente ‘bombardate’ di likes e di commenti di apprezzamento. Tutti dicono ed evidenziano la stessa cosa: la straordinaria bellezza della Hunziker. Ma diamoci un’occhiata più da vicino:

Favolosa, straordinaria, magnifica: sono questi alcuni degli aggettivi che potrebbero descrivere al meglio la bellezza di quest’ultimo shooting. Infatti, come dicevamo precedentemente, lo testimoniano i numerosi commenti giunti a corredo di tali scatti fotografici. Ma uno più di tutti avrà catturato, senza alcun dubbio, l’attenzione. Sapete perché? Semplice: a commentare la bellezza e l’eleganza della conduttrice è anche suo marito Tomaso Trussardi. Che, con un commento di pochissime parole, ha racchiuso alla grande il pensiero un po’ di tutti i suoi sostenitori:

Insomma, un tenero scambio di parole davvero affettuose e dolci tra i due piccioncini, vero?

La confessione sulla violenza fisica che ha subito in passato

Una confessione del tutto inaspettata quella fatta un po’ di tempo fa da Michelle Hunziker per il settimanale ‘Gente’. Per la prima volta in assoluto, la conduttrice svizzera ha confessato di aver subito, in passato, una violenza fisica.