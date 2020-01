Wanda Nara prima del GF VIP ha regalato una ripresa davvero ‘bollente’ sui social: in attesa della diretta, si riprende in intimo. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara è senza dubbio uno delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello VIP, iniziata da una sola settimana. Nella prima puntata tutti ricorderanno la bellezza dell’opinionista del reality, accanto a Pupo ed Alfonso Signorini: ha incantato tutti con l’abito nero lungo che ha indossato per il suo esordio nel programma più famoso d’Italia. Il vestito non era ‘total black’: sulle gambe era trasparente e la scollatura davvero profonda. La moglie agente di Mauro Icardi è diventata ormai un volto famoso della tv italiana: l’abbiamo vista in Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo ed ora è piombata nel reality seguito da tutti. Nel camerino del GF è diventato ormai abituale regalare qualche dettaglio ‘piccante’ dei suoi outfit o del suo corpo: Wanda sui social è sempre molto esposta, si mostra in pose sempre ‘bollenti’ e mette in mostra tutti i suoi bei averi. Lo ha fatto anche pochi minuti fa: una ripresa mentre si prepara alla diretta del programma ha infuocato il web. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara si prepara alla diretta del GF VIP: si riprende in intimo, Instagram ‘bollente’

Manca poco alla diretta della quarta puntata del Grande Fratello VIP: torna questa sera la nuova edizione del reality più famoso d’Italia. E’ iniziato da poco il programma eppure già ci sono stati tantissimi colpi di scena ed episodi molto chiacchierati. A soli pochi giorni dall’entrata della casa Salvo Veneziano è stato squalificato. C’è stato poi l’incredibile incontro tra Pago e Serena Enardu: la loro storia in Temptation Island ha fatto appassionare tutti. Faranno pace quando lui uscirà dalla Casa?

Intanto chi sarà in studio si prepara e Wanda Nara ha deciso di condividere il suo pre-diretta con i suoi follower. Come di consueto ha regalato ai suoi fan delle riprese davvero ‘piccanti’ che hanno infiammato il web: siete curiosi? Un costumista o truccatore le mette una crema sul lato B: è proprio in quell’istante che si è ripresa la sexy moglie agente di Mauro Icardi ed opinionista del GF VIP.

Chi sa cosa penserà suo marito, Mauro Icardi, calciatore del PSG: non è geloso quando la sua dolce metà mostra le sue belle forme? Beh, insieme si sono divertiti spesso a scattare fotografie provocanti, semi nudi: alcune di questi scatti fecero anche discutere.