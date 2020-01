Ascolti tv mercoledì 15 gennaio 2020, acceso testa a testa tra il Grande Fratello Vip e la partita Juventus-Udinese: il reality condotto da Alfonso Signorini batte tutti, ecco tutti i dati nel dettaglio.

La serata di mercoledì 15 gennaio 2020 è stata caratterizzata da diversi programmi importanti, e dunque da un duro testa a testa, in termini di ascolti e share, tra le due reti principali della tv italiana, Rai Uno e Canale 5, dove sono andati in onda rispettivamente la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, e la terza puntata del Grande Fratello Vip. Un grande successo per entrambi i programmi, che si sono suddivisi il pubblico. Ma chi avrà vinto la sfida alla fine? Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Ascolti tv mercoledì 15 gennaio 2020: ecco tutti i dati Auditel nel dettaglio

La serata di mercoledì 15 gennaio 2020 è stata vinta dal Grande Fratello Vip, che al suo terzo appuntamento, è stato visto da circa 3 milioni e mezzo di spettatori, con uno share pari al 20.2%. A tenere banco, dalle 21.30 fino alle 01.00 circa, tutte le vicende e gli intrecci dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, che ieri ha dedicato un grande spazio alla squalifica di Salvo Veneziano per le sue frasi giudicate sessiste. E’ stato questo l’argomento cardine della serata, che ha permesso un focus sul tema delicatissimo della violenza sulle donne. Poi tanti confronti, anche quello tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso, ma soprattutto tante risate e divertimento, in un programma che riesce a unire serietà e goliardia, e per questo è tanto amato e seguito dal pubblico. Buon risultato in termini di share anche per la Juventus, che ha battuto ed eliminato dalla Coppa Italia l’Udinese con un sonoro 4-0, qualificandosi per i Quarti di Finale, dove incontrerà la vincente tra Parma e Roma. La gara, andata in onda tra e 20:45 e le 22:30 circa, è stata vista da circa 4 milioni e 700mila persone, con uno share del 18.2%.

Rai Tre ha invece intrattenuto il suo pubblico con ‘Chi L’ha Visto?’, che ha ottenuto l’8.8% di share, con circa 2 milioni di telespettatori davanti allo schermo. A seguire la seconda stagione de ‘L’amica Geniale’, in onda su Rai Due, che continua il suo successo dopo quello della prima stagione, e che è stato visto da circa 1 milione e 700mila persone, con il 7.1% di share. Su Italia 1 il film ‘Transformers 4: L’era dell’estinzione’ è stato guardato da circa 1 milione di persone, con il 5.4% di share, mentre su Rete 4 c’è stato ‘Inside Man’ ha ottenuto il 4.3% di share, con 944mila telespettatori. Infine su La7 è andato in onda ‘Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta’, che è stato visto da circa 500mila persone, con share del 3%.