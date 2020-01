GF VIP, Pupo contro tutti: “Un’ipocrita gogna mediatica!”

Al GF VIP Pupo è stato invitato per dire la sua, e di certo non ha avuto paura di farlo: il cantante ha detto apertamente la sua sulla punizione di Salvo e il web è con lui.

Il Grande Fratello VIP è iniziato da pochissimo e già si ritrova travolto dalle polemiche. Il comportamento di Salvo Veneziano e di tutti coloro che hanno riso alle sue battute hanno infatti provocato una levata di scudi in difesa di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, che hanno visto espellere dalla competizione “l’orco” che aveva usato contro di loro un linguaggio poco rispettoso e poco adatto alla televisione.

Il problema, secondo Pupo, è che questo episodio ha scatenato una feroce gogna mediatica non soltanto contro Salvo, vero responsabile dell’episodio, ma anche contro coloro che, anche senza aver fatto nulla di paragonabile, hanno sostenuto e approvato il suo comportamento.

Il cantante ha definito tutto questo estremamente ipocrita e avrebbe preferito non pronunciarsi sulla questione: ad imporglielo è stato non solo il suo ruolo di opinionista ma anche, ovviamente, la domanda diretta di Alfonso Signorini.

Al GF VIP Pupo contro l’ipocrisia

Perché Pupo definisce “ipocrita” il comportamento dello stesso Grande Fratello e dei suoi telespettatori? Le sue parole sono state: “Io sono stato qui e ho ascoltato con molto interesse. Sono argomenti che normalmente io non commento volentieri perché sono ricchi di ipocrisia.” Ha poi continuato: “C’è molta ipocrisia anche nella gogna che stiamo mettendo addosso a questi quattro ragazzi”.

Il Grande Fratello ha preteso delle pubbliche scuse da parte dei quattro ragazzi che si sono resi protagonisti di questo triste episodio, tuttavia anche su questo Pupo ha avuto molto da ridire. Secondo lui, infatti, anche pretendere delle scuse è completamente inutile, dal momento che i quattro highlander del Grande Fratello non hanno compreso minimamente la gravità della loro situazione nei confronto delle donne di tutta Italia. Perché non lo hanno fatto? Secondo Pupo è un problema di ignoranza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvip_4) in data: 15 Gen 2020 alle ore 9:48 PST

Il cantante ha affermato: “Hanno detto cose tremende, la forma è sbagliatissima e quello che non si può sentire di quelle cose è la volgarità e l’ignoranza.”

Secondo Pupo Salvo e i suoi compagni non sono nemmeno cattivi o crudeli, come sono stati dipinti dalla stampa nazionale, infatti ha concluso: “Sto parlando di ignoranza, ma non di cattiveria; ignoranza nel senso che loro non sanno neanche quello che dicono. Anche le loro scuse, lo dico con simpatia, sono scuse di poveri ignoranti”