Elisabetta Canalis col costume bianco: poco spazio all’immaginazione

Elisabetta Canalis in spiaggia col costume bianco: poco spazio all’immaginazione, i follower sono letteralmente in delirio

Elisabetta Canalis è di sicuro una delle showgirl più amate della televisione italiana: da Striscia la Notizia e da quei calendari mozzafiato è passato molto tempo, ma ancora riesce ad incantare tutti anche con una semplice foto su Instagram. Proprio pochi minuti fa, infatti, ha postato uno scatto in cui è al mare, in spiaggia, con un costume bianco. E, in pochissimi minuti, le è arrivata una specie di cascata di cuoricini virtuali che i follower le hanno lasciato. Sembra una ragazzina: per lei, il tempo si è fermato. Ma vediamo meglio di cosa stiamo parlando.

Elisabetta Canalis in spiaggia col costume bianco

E’ un costume ad un solo pezzo, il suo. Bianco, sgambato. Insomma, una vera e propria bomba per i follower. Ha l’aspetto selvaggio, Elisabetta, in questo scatto. Posa mentre sta per sedersi sulla sabbia delle Bahamas: questo è quanto scrive nella didascalia della foto. Una foto da più di 25mila mi piace soltanto ad un’ora dalla pubblicazione.

Al post su Instagram seguono numerosissimi complimenti nei commenti. C’è chi scrive: “Spettacolo assoluto, nessuno come lei”. E chi invece, più semplicemente: “Quanto sei bella, Eli”.

Cosa è successo con Maddalena Corvaglia?

Ricordate quando erano insieme a ballare sul bancone di Striscia la Notizia? Belle, giovani, spensierate. La loro amicizia è andata avanti, nel tempo, ed hanno continuato a vedersi anche quando Elisabetta Canalis si è trasferita negli Stati Uniti. Tuttavia, qualcosa è andato storto nell’ultimo periodo. Il motivo? Beh, non lo sappiamo. Sta di fatto, però, che ultimamente Maddalena Corvaglia ha festeggiato i suoi 40 anni con un party tra amici e familiari. Beh, a quel party, la Canalis non c’era. Con la Corvaglia, però, c’era Alessandro Viani, suo fidanzato. Per amore del musicista e per stare vicino alla Canalis, Maddalena si era trasferita a Los Angeles. Adesso? Beh, adesso è felicemente fidanzata, stando anche a quanto mostra sul suo profilo Instagram.

Come fa Elisabetta ad essere sempre così in forma?

Qual è il segreto di Elisabetta Canalis? Ultimamente, ha scritto su Instagram che si stava rilassando dalla naturopata. Ha anche mostrato le sue gambe lunghe come autostrade. Il suo segreto è sicuramente lo sport, sappiamo bene che la Canalis non salta mai un allenamento. E poi, senza dubbio, l’alimentazione. Insomma, se volete rimanere giovani per sempre dovete senz’altro seguire i suoi consigli.

Ecco, intanto, una foto risalente a qualche anno fa che Elisabetta ha pubblicato sul suo profilo Instagram.