Melissa Satta, attraverso le stories di Instagram, ha confessato di aver sofferto di problemi di salute: “Il mio corpo non tollera”

Melissa Satta è sempre stata una delle showgirl più amate della televisione italiana. La sua carriera è iniziata grazie a Striscia la Notizia: la donna, nata a Boston ma totalmente italiana, ha ricoperto il ruolo di velina per ben tre stagioni insieme a Thais Souza Wiggers e Veridiana Mallmann. Il programma di Ricci le ha consentito di avere la giusta popolarità per cimentarsi nel cinema: prima ha recitato nella fiction Mediaset Il giudice Mastrangelo, poi nel film Bastardi. In seguito i programmi di maggior successo in cui comparirà la Satta saranno quasi tutti legati al pallone: Controcampo, Tiki Taka e di recente anche Quelli che il calcio. La passione per il calcio nasce dalla relazione con Kevin Prince Boateng: i due si sono fidanzati nel 2011, si sono sposati nel 2015 ed hanno avuto un figlio, Maddox. Dopo un periodo di crisi, di recente sono tornati insieme e sperano di avere un altro figlio.

Melissa Satta, problemi di salute per la showgirl

La Satta è molto seguita anche sui social network, in particolare su Instagram. La showgirl conta oltre quattro milioni di seguaci sul suo account ufficiale ed è una delle modelle e showgirl più seguite sul web. Le sue foto sono cliccatissime e le sue stories sono seguite sempre da migliaia e migliaia di seguaci. Di recente, proprio tra le stories del noto social network, la Satta ha confessato di aver avuto problemi di salute. La showgirl e compagna di Boateng ha scoperto di essere intollerante ad alcuni alimenti, in particolare il lattosio. “Negli ultimi mesi sono stata costretta a eliminare tante cose. Latte, burro, formaggi, il mio corpo non li tollerava più e mi stava provocando tanti problemi di salute” ha dichiarato la Satta attraverso il suo profilo social. La Satta, dunque, è stata costretta ad eliminare tali alimenti dalla sua dieta e a sostituirli con altri che non le danno problemi. Dopo aver scoperto queste intolleranze, adesso pare che i problemi di salute siano passati. Di certo sarà stato un periodo difficile per la showigirl, che però sui social appare sempre molto raggiante. In questo brutto periodo avrà avuto sicuramente accanto l’uomo della sua vita, Kevin Prince Boateng.

I due, dopo alcuni anni trascorsi in Germania, sono tornati in Italia, dove il calciatore ha firmato un contratto con la Fiorentina. Nonostante i risultati non arrivino sul campo, l’attaccante si trova bene nel club viola e vuole continuare a migliorare.